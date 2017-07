La JOBA suena al compás de Haendel

La música, tal y como la conocemos, ha dejado huella desde hace siglos con grandes maestros como Wagner, Bach o Vivaldi. En la actualidad son muchos los músicos que siguen representando sus obras maestras como la OFM (Orquesta Filarmónica de Málaga). Sin embargo, no basta con interpretar los repertorios de los más influyentes compositores, sino también acercarse a su época y en este ámbito destaca la JOBA (la Joven Orquesta Barroca de Andalucía) que hoy representará algunas de las obras del compositor alemán Georg F. Haendel en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga como clausura de la tercera promoción.

La JOBA está compuesta por más de una veinte de músicos que tocan instrumentos característicos del periodo barroco, época que oscila entre el comienzo del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Entre los instrumentos, destacan la cuerda (6 violines primeros y 6 violines segundos, 4 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos y 2 clavecines). El director de orquesta, Jean Halsdorf, estará al frente de este próximo concierto donde tocarán tres repertorios de Haendel: Música Acuática. Suite nº1 HWV 348, Llegada de la Reina Saba (Del Oratorio Salomón) y Música para los reales fuegos de artificio HWV 351. El músico luxemburgués está especializado en música barroca y es la primera vez que dirige a la JOBA con el objetivo de integrar a los jóvenes instrumentistas en este periodo: "Es una fase en el que todavía no se han especializado. Cambia toda la sensación de articulación y de peso. Para algunos, será la primera toma de contacto, no con esta música, sino con una manera de acercarse más a ella".

La JOBA está compuesta esta vez por una treintena de músicos, ya que la plantilla de una orquesta barroca puede variar según el maestro que se interprete. En el caso de Haendel, no solo están presentes las cuerdas, sino también los instrumentos de viento, grupo que no pertenece a la plantilla oficial de la JOBA. Juan Carlos Ramírez, gerente de la OFM, asegura que la época barroca no dispone de una plantilla fija como en los periodos más actuales. "Una orquesta barroca no es uniforme como lo es una sinfónica. Si se hace música del siglo XIX se sabe cómo es la plantilla porque está normalizada". La diferencia base de la orquesta barroca y la orquesta sinfónica es el tipo de instrumentos. "Queremos representar a Haendel con instrumentos originales", afirma Jean Halsdorf. "Interpretar con instrumentos históricos era una idea que tenía desde hace bastante tiempo y nos quedamos con este repertorio de Haendel que es una fase importante", agrega el director de orquesta.

En España y Andalucía no se presentan muchas oportunidades para tocar repertorios del barroco. Laura Ramírez toca el violonchelo y es miembro de la JOBA desde hace seis años. "Es una buena oportunidad pertenecer a esta orquesta. A cada encuentro viene un director, tenemos muchos profesores y se nos dan muchas indicaciones", aclara Laura. Marco Pacyga toca la trompa, por lo que no se encuentra en la plantilla oficial pero formará parte de la interpretación de Haendel. "Este repertorio ha coincidido con que requiere viento y me llamaron para tocar" afirma Marco. "Hay que decir que es un gusto tocar con otras personas que les gusta lo mismo que a ti" agrega.

Los ensayos para este encuentro comenzaron el lunes pasado (estos proyectos intensivos duran entre siete y diez días) y los ensayan durante toda la semana entre nueve y diez horas al día. La JOBA nació como un proyecto pedagógico para presentarle este tipo de oportunidades a estudiantes del conservatorio como Marco y como lo fue Laura.