Isla Cristina se abre al mundo

El Festival Anfirock de Isla Cristina ha dado a conocer en los últimos días algunas de las primeras incorporaciones a su cartel de este año. De obligada referencia para el panorama de la música moderna en nuestra provincia, el Anfi es ya un clásico de los primeras jornadas del verano. En esta ocasión, se anuncia su celebración para los días 23, 24 y 25 de junio, con sus habituales ofertas de hotel, camping, fiestas, conciertos en la playa, etc.

En cuanto a los grupos que integran el cartel provisional, el evento arroja de momento una mayor presencia de bandas foráneas que españolas, estando confirmados ya nueve nombres.

Los hispanoargentinos Cápsula son, sin duda, la banda por excelencia del circuito alternativo junto con, tal vez, los madrileños Sex Museum, por trayectoria, currículum, discografía y número de seguidores que le avalan. Con once álbumes en dieciséis años de trayectoria y cuatro o cinco sellos independientes por el camino, llegarán a Isla Cristina con su reciente Santa Rosa bajo el brazo y su cargamento de rock espacial y envolvente.

The Shivas son un grupo de surf-garaje-rock en toda regla, procedentes de Portland (Oregón), vinculados a la escudería de la hamburguesa (Burguer Records), aunque pertenecen al catálogo del sello K Records. Pese a que en su álbum Better of dead se hayan entregado a las voces melifluas femeninas, el balanceo crudo a ritmo de nana, o el golpe de efecto hawaiano, su directo es una incógnita. Esa ceremonia desconcertante llega a su culmen en Maryanne, y se tornan más cristalinos en Whatever. ¿Quiénes son entonces The Shivas? ¿Aquellos que tenían la jeta de comenzar un álbum con el Rumble de Link Wray, o estos melindrosos en los que las chicas han tomado el mando por la vía del sucio lo-fi? No lo sabremos bien hasta junio.

White Hills vienen practicando durante los últimos años una psicodelia oscura que otorgará una perspectiva diferente al Festival. Los neoyorquinos han elegido un camino estético siniestro y arduo, recogen la herencia de bandas como Bauhaus o Love and Rockets, sonidos industriales de la era postpunk, y lo lanzan todo a nuestra cara sin contemplaciones a modo de látigo (escuchen Lead the way), en salvaje aquelarre entre gótico y fantasmal.

Por su parte, Bottlecap son un trío de Gotemburgo que reencarna, como nadie en el lote, el espíritu explícito y directo del rock and roll way of life, próximos al certero hard rock (incluso la voz de su cantante recuerda más que sospechosamente a la del Motorhead Lemmy Kilmister) y herederos de la tradición de bandas de la invasión escandinava del punk rock.

Portugal también existe, y desde Caldas da Rainha llegarán esos Parquet Courts lusos que responden al nombre de Cave Story, con la mente puesta en la garganta y la corteza cerebral de Stephen Malkmus, y el retrovisor bien orientado hacia los Modern Lovers de Jonathan Richman, a quienes, por cierto, dedicaron en su día tema y vídeo en exclusiva. Su álbum West, del pasado octubre, está entre los mejores productos de última generación en el país vecino.

Los australianos Animal House parecen llevarse la palma en cuanto a ser los más locatis de entre los nueve referenciados. Su particular erasmus rock seguramente sacará de quicio a los siempre recalcitrantes filósofos de eventos informales, licenciados, y gafapastas en continua introspección.

El repaso se cierra con el soul-rock del cuarteto de Brooklyn Revel In Dimes, los sevillanos All La Glory, de Juano Azagra, y los cartageneros Nunatak.

El cartel aún no está cerrado, y guarda todavía sorpresas por desvelar. Si son todas del nivel de las ya expuestas, bienvenidas sean.