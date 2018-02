Isabel Coixet y Carla Simón triunfan en unos Goya feministas y multilingües

En una gala de los Premios Goya marcada por las reivindicaciones feministas, Carla Simón (Barcelona, 1986) conquistó el Goya a la mejor dirección novel con Verano 1993, un delicado relato autobiográfico sobre el duelo infantil rodado en catalán. Simón, que partía como favorita después de haber sido nominada por la Academia para representar a España en los Óscar, pidió un abanico rojo de los que repartieron ayer las mujeres cineastas de CIMA para reivindicar más presencia femenina en el cine y agradeció a las directoras Leticia Dolera y Paula Ortiz que le entregasen el premio.

"Qué bien que me lo deis vosotras", dijo, emocionada, antes de dedicar el Goya a sus padres biológicos, que fallecieron de sida y son el origen de Verano 1993. La directora reclamó la normalización de la enfermedad: "Es un absurdo que aún eso sea un estigma, no pasa nada por vivir con VIH". Simón dio las gracias a sus "niñas", las protagonistas de su película Laia Artigas y Paula Robles, que confiaba que "estén viéndolo desde su casa", puesto que la Academia no permite competir a menores de 16 años. "Y, por supuesto, -se despidió- más mujeres en el cine".

La malagueña Adelfa Calvo, mejor actriz de reparto por 'El autor' de Martín Cuenca

Y unas horas después, sus palabras hallaron eco en el premio a la también barcelonesa Isabel Coixet, mejor directora por La librería en esta 32 edición de los Premios Goya donde la Academia defendió el "idioma" del "encuentro" en España, en alusión a la situación política, así como la equidad como elemento indispensable para acabar con la violencia de género.

En ausencia de la presidenta, Yvonne Blake, que se recupera de un ictus, los encargados de hablar en nombre de los académicos fueron los vicepresidentes Mariano Barroso y Nora Navas. "Nuestro idioma es el encuentro. Porque juntos somos más. El desencuentro parece ser la esencia de la comunicación ahora. Pero ese no es el lenguaje del cine", recalcaron.

Y en esa línea pueden leerse los numerosos galardones que obtuvo Handia, rodada en euskera y triunfadora del último Festival de San Sebastián. Esta fábula de Jon Garaño y Aitor Arregui, una historia sobre la dificultad de aceptar al diferente ambientada en el siglo XIX, se fue imponiendo a mitad de la gala. Tenía 13 nominaciones y obtuvo diez premios Goya: al mejor vestuario, montaje, dirección de producción, dirección artística, fotografía, maquillaje y peluquería, efectos especiales, música original (Pascal Gaigne) y actor revelación para Eneko Sagardoy.

Bruna Cusí logró el de actriz revelaciónpor Verano 1993 y su compañero en la cinta David Verdaguer fue distinguido como mejor actor de reparto. El Goya al mejor sonido fue para Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Nicolas de Poulpiquet por Verónica. Leiva recibió el cabezón a la mejor canción original por el tema La llamada para la película del mismo nombre.

Isabel Coixet, directora de La librería, logró el Goya al mejor guion adaptado por su adaptación de la maravillosa novela de Penelope Fitzgerald -editada en castellano por Impedimenta, una historia más amarga que la película- y también se hizo con el premio gordo a la mejor película.

Nathalie Poza cumplió los pronósticos y fue coronada con el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en No sé decir adiós. "¡Que me la llevo para Málaga!", gritó al cierre de su emocionante discurso feminista Adelfa Calvo, mejor actriz de reparto por su trabajo en El autor, cinta que consagró a Javier Gutiérrez como mejor actor protagonista.