El Iberoamericano abre una sección a la comedia latina

El 44 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva presentará algunas novedades en noviembre, de las que ya se conoce la creación de una sección, no competitiva, que mostrará lo mejor de la producción actual de comedias.

La organización avanzó ayer que la nueva sección nace con el objetivo de potenciar un género que, según afirma el director de la muestra, Manuel H. Martín, "ha funcionado muy bien y ha aportado frescura a nuestra Sección Oficial, que sigue abierta a películas de todos los géneros, incluidos la animación y el documental".

El Iberoamericano informó en una nota que la convocatoria para la inscripción de producciones participantes en la edición de este año se abrió ayer, con la publicación del reglamento y las bases de participación en su web. El plazo finalizará el 31 de julio.

Entre las producciones audiovisuales inscritas -obras de ficción, de animación o documentales-, se conformará la Sección Oficial a Concurso de Largometrajes, en la que se optará al máximo galardón del certamen, el Colón de Oro, dotado con 20.000 euros. Dentro de esta sección, se entregarán, además, el Colón de Plata a la Mejor Dirección, al Mejor Actor, a la Mejor Actriz y a la Mejor Contribución Artístico-Técnica. El Jurado Oficial podrá conceder también un Premio Especial y el público asistente a las proyecciones concederá el Premio del Público al Mejor Largometraje de la Sección Oficial a Concurso.

El certamen onubense continuará potenciando la participación de cortometrajes con dos secciones oficiales, creadas en la pasada edición: una Sección Oficial de Cortometrajes Nacional y otra Sección Oficial de Cortometrajes Internacional Iberoamericano. Cada una de ellas tendrá premio propio con la Carabela de Plata al Mejor Cortometraje y estará dotado con 1.000 euros.

Manuel H. Martín, respecto a la nueva sección dedicada a la comedia, adelantó ayer que no descarta convertirla en competitiva en futuras ediciones, "ya que se trata de un género que, a pesar de tener grandes títulos, no cuenta con gran presencia en festivales y resulta muy estimulante trabajar en tener una sección propia", aunque eso no impedirá que puedan ser seleccionadas en Sección Oficial.