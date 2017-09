Historias desconcertantes a todo color

Una mujer se asoma a un acantilado. En el borde del precipicio alza la mirada y lee el cartel que porta una avioneta: "Life", reza la pancarta. Esta composición, realizada en acrílico sobre tabla, y terminada con resina para ofrecer un aspecto brillante y singular, podría ser el último fotograma de una película de Hitchcock. Quizá la protagonista llegó decidida a precipitarse y presintió otro final posible. Las historias imaginadas son, sin duda, propiedad del espectador. Como éste, un total de 19 cuadros de distintas dimensiones componen un collage de ironía, surrealismo, cine, fotografía, arte, literatura y, sobre todo, pintura. Las escenas desconcertantes, las referencias a películas, la estética de los años 50 y 60, los personajes sacados de contexto y la abundancia de entornos naturales son señas de identidad en El filibustero, el proyecto en el que el artista onubense Jorge Hernández trabaja desde hace dos años. Sus piezas, repletas de lecturas y rebosantes de color, se exponen hasta el 3 de noviembre en el Centro Cultural MVA de Málaga capital.

Como aquellos filibusteros que durante el siglo XVII saqueaban barcos y robaban botines en el mar de Las Antillas, Hernández ha navegado por las redes sociales apropiándose de imágenes "para producir nuevos contextos narrativos", como explica la comisaria de la muestra, Elena Caranca. Destaca que "la inclusión deliberada de elementos desconcertantes, irónicos e inesperados subraya su aproximación pictórica al surrealismo" y apunta que el acabado con resina "potencia el color y le da un sello propio a sus obras, se identifica perfectamente su pieza sin necesidad de firmarla".

De hecho, como el propio Jorge Hernández comenta, nunca aparece su nombre en la cara delantera. La autoría hay que buscarla por detrás. "La firma es un elemento más del cuadro, una pincelada, y me parecía que distorsionaba mucho", dice.

De este proyecto relata que va guardando imágenes que encuentra, fotogramas, instantes congelados de películas que ha visto decenas de veces. "Normalmente empiezo con un paisaje, la naturaleza me interesa muchísimo, y luego voy introduciendo a los actores, que son los que cuentan la historia", subraya Hernández, que se muestra agradecido a la Diputación Provincial de Málaga por organizar "posiblemente la mejor exposición que he hecho, por las obras que hemos podido traer y las instalaciones".

"Un cuadro es mejor cuanto más abierta sea su lectura", considera la comisaria de la muestra. Y las propuestas de Hernández, ante todo, recurren "a la imaginación" de quien las observa.

"Todos llegan al cuadro con un bagaje, elaboran una historia previa para poder interpretar cómo los personajes han llegado hasta ahí y luego terminarla, es curioso que casi todos dicen a mi esto me recuerda...", indica Caranca. "Cada uno confecciona su propia versión y la habilidad de estas obras residen en eso", agrega la comisaria.

El autor asegura que la interacción del público es fundamental para su obra. "A veces me han dado explicaciones que ni siquiera habían pasado por mi cabeza y que me han encantado cuando las he escuchado", sostiene.

A esta seña de identidad se suman la luz blanca y directa con la que retrata las escenas, las arquitecturas, los espacios abiertos. "Creo que a nadie les deja indiferente estos cuadros porque cada uno evoca algo, constituye una vida propia y dan mucho juego. No a todo el mundo le provoca lo mismo, se puede añadir drama o comedia, según sea visto", indica la comisaria.

También el azar tiene un gran peso en El filibustero, "como Paul Auster en su literatura", apunta Elena Caranca. Escenas poco conocidas, papeles secundarios, destellos de Chinatown, Con la muerte en los talones, Los Pájaros, La huida o Big Fish pueden encontrarse entre los acrílicos de Hernández, que también introduce la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp o el tiburón en formol de Damien Hirst.

En la galería barcelonesa Víctor López se expuso una parte de este proyecto pero es en Málaga donde se puede ver por primera vez una selección más completa. "Se trata de una exposición con mucho cuerpo artístico, muy museística, en la que se han cuidado todos los detalles, la luz, el catálogo, el espacio, la elección de las obras... todo", comenta la comisaria.

Jorge Hernández, Elena Caranca y Víctor González, diputado provincial de Cultura, presentaron ayer en Málaga la muestra. "Es un lujo contar con su obra y su presencia y poder presentar a los malagueños una exposición de esta magnitud", dijo González.

Estas obras, que siguen leyéndose por sus cantos, que no tienen marcos que las acoten, están esperando ser descubiertas en el MVA.