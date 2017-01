'Fences' y 'The Crown' vencen en los premios de los actores

Fences y The Crown, con dos galardones por cabeza, fueron las vencedoras de la 23 edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG, en inglés), pero sus victorias quedaron en segundo plano en una gala marcada por las duras críticas al presidente de EEUU, Donald Trump.

La noche (madrugada de ayer en España) en la que los actores de Hollywood se reconocen sus talentos se convirtió en una velada reivindicativa, emotiva y repleta de afilados dardos contra Trump, especialmente por la firma del decreto que suspende la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista. Como maestro de ceremonias, Ashton Kutcher dio la bienvenida a los asistentes y a "todos los que están en los aeropuertos" que, dijo, pertenecen a su idea de lo que es EEUU.

Con dos reconocimientos cada una, la cinta Fences y la serie The Crown salieron como las más laureadas de unos premios SAG muy repartidos.

Denzel Washington (Fences) fue reconocido como mejor actor de una película y Emma Stone (La La Land) como mejor actriz, mientras que Figuras ocultas se llevó el cotizado premio al mejor reparto. Mahershala Ali (Moonlight) y Viola Davis (Fences) se hicieron con las estatuillas de mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente.

La serie dramática The Crown hizo doblete con los premios a la mejor actriz para Claire Foy y mejor actor para John Lithgow, mientras que Stranger Things obtuvo el galardón al mejor reparto. Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson) fue la vencedora de actriz de una miniserie, en tanto que Bryan Cranston (All the Way) fue el triunfador en la variante masculina.