Eugenio Chicano lleva sus 'Paisajes andaluces' a la Casa Colón

Sombras en las que cobijarse, mares en los que sumergirse, marismas, dunas y arboledas en las que perderse. Olivares infinitos, arroyos y valles de belleza inmensa. Así vieron los ojos del artista Eugenio Chicano los Paisajes andaluces, los que había dejado aplazados por décadas de trabajos en el extranjero y otras inquietudes, y los que con sorpresa y gusto descubrió en un proyecto que le llevó recorrer las ocho provincias andaluzas durante cuatro años. Estos lienzos que se estrenaron el pasado diciembre en las Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal realizan ahora su primera itinerancia y conquistan la Casa de Colón. Hoy se inaugura la muestra patrocinada por el Consejo Social de la Universidad de Huelva y que se podrá visitar hasta el 2 de julio.

En la sala, por cuestiones de espacio, se van a exponer 25 obras de las 32 piezas que conforman la serie, cuatro de cada provincia. "En esta ocasión hemos tenido que seleccionar tres de las siete provincias y hemos dejado todas las obras de Huelva", explica Chicano y detalla que las próximas citas serán en Cádiz y Jaén, aunque aún se trabaja en ellas con los consejos sociales de sus respectivas universidades. "Esto es un homenaje a Andalucía y quisiera que la Junta de Andalucía se implicase también en ello", apunta el pintor.

Eugenio Chicano asegura que tenía ganas de pintar paisajes, pero el referente que buscaba no era andaluz. "En Andalucía, por mor del viajero romántico, los pintores hicieron un paisaje demasiado costumbrista y con mucho lastre literario, muy mediatizado por estas dos cláusulas", considera. "Veías paisajes preciosos pero con el borriquito, la niña, el pavo, el clavel, la gitanita y yo estaba un poco por encima de esto, y Andalucía muy por encima de estos ripios", añade Chicano, que quiso quitarle a sus lienzos referentes de castillos, iglesias, ermitas o cruz de camino para "hacer un paisaje puro".

Para ello tuvo que ir a buscarlos. "Ahí me ayudo muchísimo Javier Ramírez y su mujer Mercedes, en lo político-social, directores del Centro de Tecnología de la Imagen, Ruiz Povedano como historiador, medievalista espléndido que conoce el desarrollo de Andalucía y Mariluz Reguero, que humanizó todo esto, le dio ángel y detalles existenciales a este paseo por Andalucía", confiesa el artista.

Salvo algún lugar más reconocible, como el cabo de Gata, que el artista no conocía y asegura que le "impactó", los demás son sitios muy nuevos, "no tienen el referente castizo y exhausto, me tiré tierra adentro, al interior de Doñana, la Penibética, los olivares de Jaén desde ángulos impensados, perspectivas muy sentidas pero fuera de lo habitual, algunos muy sorpresivos", asegura. "La provocación más importante de esta exposición es la extrema belleza de Andalucía poco conocida, que está a trasmano, de la que no hay folletos turísticos, esa que hay que ir a buscarla", indica Chicano.

De la provincia de Huelva ha pintado la Torre Carbonero de Doñana, Río Tinto, la mina La Corta, un paisaje minero, y unos pinos de hinojo en Almonte. "Primero hice 89 bocetos grandes, en papel, de 89 lugares, y había que ir descartando", relata el creador. "Empecé a elegir, hice unas segundas pruebas de esos bocetos y cuando estaba muy convencido los pasé a la tela, donde ya iba con la precisión para que el cuadro tuviera una homogeneidad de condiciones y estudio sin perder la emoción del primer boceto", subraya. Con fotografías, apuntes y notas de color fue recreando en el estudio toda la riqueza que presenciaron sus ojos expertos.

"Me pondría a hacer otros 32 más", asegura. "Por circunstancias de mi vida he estado más fuera que aquí, Andalucía la tenía muy apartada", reconoce y señala que "con el gran bagaje del flamenco, la copla, la generación del 27, los escritores, he llegado a sitios que me han recordado letras flamencas y fue emocionantísimo coincidir con tus sentimientos hechos imágenes en esta búsqueda del paisaje". Por eso, determina que su última aventura ha sido un "reencuentro precioso con Andalucía".