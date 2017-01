Estricnina inyecta su veneno rockero

La estricnina puede encontrar diferentes definiciones y usos. En el plano científico, el término se utiliza para hablar de un pesticida que acaba con pequeños roedores; en el terreno popular, los gaditanos utilizan la palabra para referirse a una persona con malas intenciones. Lo cierto es que las connotaciones del término son negativas en cualquier ámbito y, tanto Juan Medina como Marcos del Ojo hacen advertencia de ello: Estricnina es un veneno matarratas contra ti.

A pesar de ello, los anteriormente mencionados -más conocidos como Juanito Makandé y El Canijo de Jerez- eligieron el término para dar nombre al nuevo grupo que han formado después de finalizar sus giras en solitario. Los gaditanos tienen claro que Estricnina rompe con el estilo musical en el que ambos se sentían como peces en el agua porque, en este primer trabajo, los tanguillos y las bulerías se mezclan con un sonido más rockero y eléctrico. Makandé ha empuñado el bajo y El Canijo ha grabado con la guitarra eléctrica para crear Hemos visto cosas que harían vomitar a un murciélago. También tienen claro que este trabajo, que no el grupo, caducará a finales de 2017.

"Nuestra amistad empezó hace 15 años y hemos colaborado en los discos del otro. Lo de montar un grupo me lo propuso Juan hace un par de años durante una barbacoa en Chiclana, de estas cosas que las tomas como una broma. Sin embargo, vimos que teníamos ideas que podían desarrollarse y, al final, era un desahogo diferente a lo que hacíamos en solitario", explica El Canijo, quien terminó en septiembre su gira del disco La lengua chivata. Un mes después, Makandé cerró la gira de Muerte a los pájaros negros. "La creación de Estricnina era ahora o nunca porque los dos teníamos nuestras carreras en solitario y era muy difícil encontrar un momento en el que paráramos los dos. Por eso hemos decidido sacar el disco ahora", recalca Makandé.

Un trabajo que bebe de la fuente de los grupos que nacieron en Sevilla a finales de los 70 y que dejaron su legado en forma de letras que mezclaban las letras canallas con la poesía a ritmo de rock, blues y flamenco. Estricnina pretende convertirse en los sucesores del rock andaluz que encumbró a Triana, Veneno, Pata Negra o Smash. "Queríamos coger una onda más rockera. Estricnina ha nacido con el objetivo de buscar un nuevo sonido sin perder las raíces del flamenco", afirma el creador de Los Delinqüentes, quien señala además que la intención del disco es unificar "la guitarra eléctrica con unas bulerías, o mezclar letras canallas con temas más poéticos".

Oye mujer, Corazón de goma, La serpiente de dos cabezas o En el alma un remolino son algunas de las canciones que forman Hemos vistos cosas que harían vomitar a un murciélago y que ellos califican como "ideas locas y raras que no nos atreveríamos sacar en nuestras carreras en solitario". Sin embargo, como dúo han sabido desenvolverse para componer un reggae a Los Caños de Meca o una declaración de amor a Sevilla. Y de este modo, como grupo y con un estilo totalmente renovado, es como encaran la gira que comenzará a rodar en febrero. Recalcan haber evolucionado y hacen especial hincapié en que, durante 2017, "Juanito Makandé y Canijo de Jerez tienen un nuevo grupo que hace rockanroll y música psicodélica. Este es el año para vernos en directo y disfrutar con nosotros".

También indican que no es una ruptura con "lo que estábamos haciendo porque nos encanta y seguiremos realizándolo siempre, pero sí podría considerarse una parada momentánea". Estricnina no pisará Sevilla hasta el concierto del 11 de marzo en la Sala Custom. Aunque sea la quinta ciudad de una gira que todavía no ha cerrado todas sus fechas, los gaditanos ya planean cerrar el circuito de conciertos en la capital andaluza a finales del año que viene.