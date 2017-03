Erotismo a flor de piel en la muestra fotográfica de Xavier Mollà en Gaudia

Al fotógrafo valenciano Xavier Mollà i Revert se le advierte una sensibilidad especial en el tratamiento de sus imágenes, una "salvaje sensibilidad", que escribe de él Montserrat Villanueva del Moral, en el caso de un proyecto "que desde el primer roce" sumerge en un estado de enamoramiento obsesivo a sus espectadores. La mirada recorre la piel, tenue y suave, ofrecida para la imaginación, para recorrerla en una nebulosa consciencia como gota de sudor, impregnándose en las texturas de la desnudez. Es el erotismo puro, a flor de piel, tan real al sentido del tacto como a la adivinación de la vista.

El clatell es la nuca catalana; nuca valenciana, según el origen de Xavier Mollà (Ontinyent, 1962), que la utiliza como máxima expresión del deseo en el cuerpo, trascendiendo la materialidad, conectándola directamente con los sentidos, como borde del precipicio en el que caer entregado al erotismo.

El clatell de la princesa es la exposición con la que llega el valenciano a Huelva. Mañana inaugura en la Sala Gaudia Fotografía, pequeño espacio en la calle Palos con una programación muy cuidada. Una interesante alternativa a las propuestas de Latitudes, que atraviesa ahora el esplendor de sus últimas semanas en las salas.

Ésta de Xavier Mollà es la segunda apuesta de Gaudia este año, tras la colectiva No words, del colectivo Contemporáneos. El coordinador de la sala, Juan Sande, recurre con ella a una de sus referencias personales, a un artista multidisciplinar -apunta- en el registro de su trabajo y conceptual en las emociones derivadas de un mimetismo con cada uno de los proyectos que acomete.

La seducción transpirada en las imágenes de Mollà tiene su apoyo en la palabra. No es como la anterior propuesta de Gaudia. Aquí los textos de Ximo Urenya se ofrecen como complemento necesario, reflejo de "ese idilio entre lo que el ojo descubre y la boca besa", que también escribe Montserrat Villanueva, quien a la vez deja un apunte para visitantes: "El espectador puede tan solo contemplarlo o bien reconocerse erótico. En cualquier caso es un goce (alegría del encuentro). Y no olvidemos: sólo desde la piel y su textura uno puede llegar al alma. No vas a quedar intacto. Y de eso se trata la vida. Y es vida la fibra fotográfica".

Las imágenes de El clatell de la princesa están impresas sobre papel de algodón hecho a mano para darle más sensación de algo íntimo. Propio de quien maneja la impresión de calidad y la producción de libros de artista por encargo.

El fotógrafo tiene una dilatada experiencia artística. Exposiciones en toda Europa, en China y Estados Unidos, y obras en colecciones privadas y públicas, como las del IVAM y el Artium. Ha publicado ocho libros, más siete libros de artista de edición limitada; el último, sobre el clatell que desnuda en Huelva.