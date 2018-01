Dylan Farrow vuelve a acusar a Woody Allen de abusos sexuales

Dylan Farrow, hija de Woody Allen y la actriz Mia Farrow, volvió a detallar en una entrevista con el canal estadounidense CBS los abusos que, afirma, habría sufrido por parte de su padre, algo que fue negado nuevamente por el director de cine, según informó la revista especializada Variety. En una entrevista emitida hoy por el canal CBS This Morning, Farrow, de 32 años, recordó haber sido tocada de forma inapropiada por su padre adoptivo y confesó haber estado dispuesta a dar su primera entrevista con la televisión debido al actual apoyo que hay a las víctimas de abusos, con iniciativas como #MeToo, que alienta a las mujeres a hacer las denuncias, o Time's Up, un plan de acción impulsado por 300 personalidades de Hollywood para terminar con los abusos de poder y sexuales.

"He estado diciendo esto, he estado repitiendo estas acusaciones sin alteraciones por 20 años y he sido sistemáticamente silenciada, ignorada o desacreditada. ¿Si no pueden acusar recibo de las acusaciones de una superviviente, cómo nos van a defender a todas?", señaló.

Por su parte, el director de Manhattan y Wonder Wheel emitió un comunicado tras las declaraciones de Farrow, en el que señaló que cuando se hicieron estas acusaciones en su contra por primera vez, hace 25 años, fueron investigadas exhaustivamente y que distintas instancias, como la Clínica de Abuso Sexual del Hospital de Yale-New Haven concluyeron que no hubo abusos. "Por el contrario, consideraron probable que una niña vulnerable había sido entrenada para contar esta historia por su madre, que estaba enfadada tras la separación".

Tanto el cineasta como el hermano mayor de Dylan, Moses, han afirmado en el pasado que fue entrenada como niña para decir que había sido abusada por su madre, después de su traumática separación de Allen, que terminó formando pareja con la hija adoptiva de la actriz Soon-Yi Previn. Esto parece haber funcionado", añadió Allen. "Tristemente, estoy seguro de que Dylan realmente cree en lo que dice. Pero a pesar de que la familia Farrow está aprovechando cínicamente la oportunidad alentada por el movimiento Time's Up para repetir estas acusaciones desacreditadas, esto no las vuelve más verdaderas hoy que en el pasado. Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo".