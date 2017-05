'Dirty Dancing' cumple sus tres décadas

Han pasado 30 años desde que Dirty Dancing se convirtió en un filme de culto de los 80, y su guionista, Eleanor Bergstein, aseguró ayer en Madrid que "no cambiaría ni una línea" de un musical que habla del aborto, las diferencias sociales o la brecha de edad en una relación.

"El público que viene a ver la obra o a ver la película viene como con el corazón abierto, con la esperanza de cambiar el mundo, como hacía Baby, la protagonista femenina. "Sobre todo, porque hoy en día el mundo necesita cambiar", explicó en un encuentro con medios Bergstein, guionista del musical de 1987 y escritora de su versión teatral, que se representa en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid hasta el domingo. Después, el montaje iniciará una gira por todo el país y dentro de Andalucía recalará en Jerez (del 28 de junio al 2 de julio), Málaga (del 12 de julio al 6 de agosto) y en Sevilla (del 22 de noviembre al 3 de diciembre).

Estrenado en 2004, el musical incluye clásicos como Hungry Eyes, Do You Love Me? y (I've Had) The Time of My Life, con ambientación en 1963 y con la cuestión del aborto como "base principal del desarrollo" de aquella película que protagonizaban Jennifer Grey como la joven e idealista Frances Baby Houseman y Patrick Swayze como Johnny Castle, el profesor de baile. El aborto, dice Bergstein, era legal en aquel 1987 -aunque no en el año en el que se basa la cinta- y, a pesar de eso, su inclusión no estuvo exenta de polémica. Hollywood no quiso hacerse cargo de Dirty Dancing, reconoce la guionista: "Fue una película pequeña e independiente. De todos modos, Hollywood pensaba que con las películas se podía cambiar el mundo y ya vemos que no es así".