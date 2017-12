Day-Lewis se despide a lo grande

La experiencia de rodar El hilo invisible dejó a Daniel Day-Lewis tal poso de tristeza que ha decidido abandonar la interpretación, pero las elogiosas valoraciones que ha recibido por su espectacular trabajo podrían endulzar su retirada con el cuarto Oscar de su carrera.

"Si esta es su despedida, es de diseño, elegante y exuberante", dice el New York Daily News. Un Daniel Day-Lewis que, según otros críticos, traza el arco de su personaje "con un dominio majestuoso" y compone "una sinfonía de estados de ánimo: sardónico, melancólico, inspirado e impaciente".

Elogios para Day-Lewis y para el filme dirigido por Paul Thomas Anderson, recién estrenado en Estados Unidos, pero que opta sólo a dos Globos de Oro, a mejor música y mejor actor en una película dramática. Unos premios que, para la interpretación masculina, suelen ser un adelanto exacto de lo que va a ocurrir en los Oscar.

Day-Lewis debutó a los 14 años en Domingo, maldito domingo (1971), aunque llamó la atención de los críticos con sus trabajos en Mi hermosa lavandería y Una habitación con vistas. El intérprete de El último mohicano o La edad de la inocencia se caracteriza por ser tremendamente selectivo, por su versatilidad y su obsesiva preparación de los personajes.

En su última película, El hilo invisible, Day-Lewis, de 60 años, da vida a un diseñador de moda en el Londres de los años cincuenta, un hombre frío y maniático que comienza una relación con una joven camarera, un papel en el que brilla la luxemburguesa Vicky Krieps en su debut en EEUU. El complejo rodaje de la película llevó al actor irlandés a decidir que se retiraba de la actuación. Y asegura que es la definitiva, después de que en 1999 se marchara para ser zapatero en Florencia. Martin Scorsese le convenció para regresar con Gangs of New York (2002), que le valió su tercera nominación al Oscar -tras ganar uno por Mi pie izquierdo (1989)-.

En esa segunda etapa de su carrera, redujo mucho sus trabajos. Sólo participó en The Ballad of Jack and Rose (2005), dirigida por su mujer, Rebecca Miller; Pozos de ambición (2007), de Paul Thomas Anderson, por la que llegó su segundo Oscar; el musical Nine (2009) -basada en 8 1/2, de Federico Fellini-, y Lincoln (2012), por la que logró tercera estatuilla y lo convirtió en el único actor que ha ganado tres Oscar como protagonista.

Day-Lewis podría despedirse a lo grande pero tendrá que batir a rivales muy fuertes. El favorito es el joven Timothée Chalamet, protagonista de Llámame por tu nombre. El tercer aspirante es el británico Gary Oldman, por su interpretación de Winston Churchill, en El instante más oscuro.