"Cyrano es uno de los personajes más grandes que se han escrito nunca"

José Luis Gil no siempre fue el presidente de ésta nuestra comunidad. Ni siquiera es Enrique Pastor a tiempo completo. Ni la televisión es el único medio en el que se mueve. Por encima de todo es actor de los de vocación temprana y formación adolescente, madurado en los escenarios, oyendo toses y carrasperas, aplausos y abucheos, que son los que curten al intérprete y alimentan su espíritu libre y voraz.

Asegura que fue en aquellos comienzos, cuando se preparaba con pequeñas escenas de clásicos, el momento en el que se rindió al encanto de ese personaje creado por Edmond Rostand hace sólo 120 años, aunque con impronta sólida, propia de los mejores textos del XVI. De aquellos ligeros despieces llegó el interés por profundizar en la obra, que leyó y releyó. Y la hizo propia, mantenida por el anhelo de llevarla a los teatros fiel a su visión, absolutamente entregada, de ese enamorado atormentado, sacrificado abnegado por su amada Roxane.

Es un clásico desde el primer momento. Y no es solo una historia, es un texto muy bello con grandes frases"Lo más importante es no defraudar a nadie y que siga con más ganas de teatro después de ver la obra"

Es así como José Luis Gil ha tardado más de 40 años en ver crecer su apéndice nasal en increíble desproporción y en aprender a repartir mandobles, fiero y acomplejado, locuaz y delicado, como sólo encuentra equilibrio justo el auténtico Cyrano de Bergerac.

"Es uno de los personajes más grandes que se han escrito nunca", justifica su fascinación el propio actor. Se refiere precisamente Gil a las dualidades que reúne el personaje, "capaz de pasarlo tan mal pese a lo valiente y arrogante que es". "Su miedo al ridículo es una constante en su relación con las mujeres", en una época, además, en la que buscaban "un hombre más de mundo que las enamorara". Mas sus inseguridades le alejan del amor, el más sublime que sintió nunca, el de su bella prima, y encuentra su oportunidad para complecerla protegiendo al joven apuesto (y necio) por el que ella suspira.

"Me parecía un hallazgo soberbio que prefiriera eso a la nada", confiesa José Luis Gil a Huelva Información. "Es una obra muy bien construida, maravillosa, en la que pasan cosas, se reflejan problemas de la época, hay guerra y aventura, y momentos íntimos que el personaje sólo comparte con su mejor amigo". "Y con el público", que se convierte en confidente accidental y cómplice, testigo de sus desvaríos por la gran enfermedad del corazón.

Al actor aragonés (Zaragoza, 1957) se le nota el entusiasmo al hablar de Cyrano. "Es una obra tan bonita... No es sencillo de explicar. Cada paso que das vas dejando huellas en el camino, asumiendo un riesgo. Es una obra muy completa, con un personaje absolutamente tremendo, que se convierte en un privilegio enorme para el actor que puede meterse en su piel y vivir su experiencias".

Gil tira de una anécdota conocida que engrandece la obra y la riqueza de su personaje. Rostand la estrenó en diciembre de 1897 con Coquelin, el mejor actor francés del momento, enfundando espada, sombrero de ala ancha y nariz descomunal. Y el dramaturgo "le pidió disculpas antes de salir al escenario por tan insignificante texto, dijo, para tan gran intérprete". La modestia subestimó la grandeza de su obra, convertida en éxito instantáneo y duradero que el gran Coquelin siguió representando durante años.

"Cyrano de Bergerac es un clásico desde el primer momento. En Francia no ha dejado de representarse en los teatros y grandes actores le han interpretado en todo el mundo", destaca José Luis Gil.

Para él, el referente indiscutible, casi mítico, es José Ferrer, que logró el Óscar en 1950 en su primera adaptación al cine, "después de llevar años representándolo en Broadway" y dar muestra de "un gran manejo de la compostura en el escenario y de la voz".

Aunque fue cuarenta años más tarde, en 1990, cuando una nueva versión, esta vez francesa, con Gerard Depardieu, también nominado a los premios de Hollywood, la que contribuyó a llevar la obra a su dimensión más popular.

"No es una obra fácil de acometer", asegura José Luis Gil, que no pasa por alto cómo en ocasiones se recurre a los clásicos "haciendo experimentos" o sacando versiones "muy constreñidas".

En este caso, el momento que tantos años esperó llegó hace algo más de un año. Trabajaba con Alberto Castillo-Ferrer en Si la cosa funciona, basada en la película de Woody Allen, junto a otros de los actores que ahora forman el elenco de esta compañía tan adaptada al nuevo proyecto como su propio nombre: La nariz de Cyrano.

Explica que por las dimensiones de la obra bien tendría que estar sólo al alcance de una producción del Centro Dramático Nacional, con soporte público, "porque somos una compañía de actores que vivimos de esto pero no somos millonarios". Por eso, reconoce, renunciaron a llevar el libreto íntegro al escenario y se quedaron con los personajes fundamentales para mantener la esencia que reflejó Rostand en versos, además, "octosílabos y decasílabos, que no lo hace tan asumible como los alejandrinos". "Su poder es brutal. En verso todo encaja, se entiende y es un lenguaje más bonito, con las palabras justas. Cyrano no es sólo una historia, es un texto muy bello con grandes frases".

Tanta es la devoción por este Cyrano, que José Luis Gil ha hecho un esfuerzo descomunal, compaginando desde septiembre la grabación de su serie televisiva, La que se avecina, con preparativos, ensayos y funciones. "Cuando haces las dos cosas al mismo tiempo, una te oxigena de la otra", asegura de su liberación mental entre el desgaste físico. Aunque ya lo compensa la respuesta del público desde su reciente estreno. "Lo más importante es no defraudar a nadie y que siga con ganas de teatro".

. Gran Teatro, 21:00. Compañía: La nariz de Cyrano. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. Dramaturgia: Edmond Rostand. Versión: Carlota Pérez-Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer. Intérpretes: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Nacho Rubio, Joaquín Murillo, Rocío Calvo, Ricardo Joven. Escenografía: Alejandro Andújar. Vestuario: Marie-Laure Bénard. Música: David Ángulo. Diseño de luces: Nicolas Fitschel. Sinopsis: Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín que expresa su amor por la bella Roxane a través de Christian, el apuesto soldado a quien ella ama.