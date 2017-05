Cyndi Lauper incita a crear

Si alguien entra estos días en la Sala de la Provincia, en la Diputación de Huelva, y no puede evitar tararear alguna canción al ver las obras de la exposición actual, no es nada casual. Es en ese momento cuando se mezclarán en la memoria Nancy Sinatra, Queen, Neneh Cherry, Reel 2 Real, Bon Jovi o Cyndi Lauper. Esta última convirtió en un exitazo mundial en 1983 su proclama de que las chicas sólo quieren divertirse. El tiempo hizo de ese tema, Girls just want to have fun, uno de los más representativos de los años 80 y un himno feminista. Y a él recurre Bea Sánchez para lanzar un mensaje particular en su proyecto Girls just want to have art, apoyado por la Diputación con la beca Daniel Vázquez Díaz y presentado ayer en exposición en el edificio de la Gran Vía.

"Hay un estudio que revela que el cerebro retiene canciones con mensajes positivos, las que nos ponen de buen humor, y recurre a esos mensajes en momentos bajos", cuenta Bea Sánchez (Jaén, 1986), que apela a esa memoria colectiva con temas de los años 80 y 90, referidos en mensajes de naturaleza proactiva en sus obras. Todas ellas están concebidas "como revulsivo de la mujer creativa", en un tiempo en el que "la igualdad y la conciliación soslayan el mundo del arte bajo la apariencia de modernidad asexuada".

El trabajo de la creadora recoge un mismo mensaje en técnicas y formatos diversos

Ya tenía ese concepto en mente, con el empoderamiento de la mujer como gran hilo conductor, cuando presentó su proyecto a la Diputación para optar a la beca Vázquez Díaz en 2015. Pero las mismas circunstancias a las que le da la bienvenida en uno de sus cuadros le ayudaron a profundizar en el mensaje: tras la concesión de la ayuda se quedó embarazada de mellizos y pasó a ser artista contemporánea y madre de familia numerosa.

Bea se reveló contra la frase que escuchó en alguna ocasión: "¡Qué pena que sea madre, con lo que me gusta su obra!". ¿Pero por qué no se puede ser mujer y artista al mismo tiempo?, responde. Mujer y madre. Incluso con un embarazo de alto riesgo como el suyo.

"No sé cómo puedes con todo", reza la leyenda del cojín dorado de lactancia que cuelga a la entrada de la exposición. Quizá porque se trata de una artista real, "a real artist", que se lee también pintado en un pecho femenino.

Todos los mensajes lanzados por la artista, visuales y tipográficos, se reparten en una colección heterogénea de formatos y técnicas, incluida una pieza de vídeo sobre la conciliación. Casi una treintena componen la exposición que puede verse desde ayer y hasta el 27 de mayo en la Sala de la Provincia, que refleja de un modo excepcional el proyecto becado, con un extraordinario catálogo, además.

"Estos cuadros, como sólo transmiten las buenas obras de arte, provocan sentimientos. Al verlos se siente fuerza, valentía, ternura", apuntaba en la inauguración la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, quizá como portavoz de los presentes, coincidentes en la percepción, también de "la valentía", del "ejemplo de superación".

Un vinilo a la entrada en la sala deja claro el planteamiento de Bea Sánchez: "No conozco a una mujer que sea una sola cosa. La mujer es bella, plural e incombustible". Como cantaba Freddy Mercury, no la detengas ahora.