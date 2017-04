Coppola, Lynch y Haneke darán lustre a un Cannes que apenas hablará español

El Festival de Cannes recurrirá a viejos conocidos como la estadounidense Sofia Coppola, el austríaco Michael Haneke o el francés Michel Hazanavicius para dar lustre a su próxima 70ª edición, marcada por la ausencia en su competición oficial de directores españoles y latinoamericanos.

Con Les fantômes d'Ismaël, cinta sobre la vida de un cineasta trastocada por la reaparición de un viejo amor, el francés Arnaud Desplechin inaugurará el certamen el 17 de mayo y pondrá sobre la alfombra roja a Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg, sus primeras estrellas.

El fallecido realizador Abbas Kiarostami será homenajeado con '24 frames'

Aunque los organizadores se reservan el derecho de añadir nuevos nombres al listado, 18 filmes fueron avanzados ayer en la pugna por la Palma de Oro, cuya suerte estará en manos del director y productor español Pedro Almodóvar, presidente del jurado.

De los 1.930 largometrajes presentados, 265 más que hace seis años, pasaron la criba The beguiled (La seducción), de Coppola, Le redoutable, de Hazanavicius, o Happy End, de Haneke, que aspira al triplete tras haberse alzado con el máximo galardón en 2012 con Amour y en 2009 por La cinta blanca.

El estadounidense Todd Haynes, con Wonderstruck, la japonesa Naomi Kawase, con Hikari, o el griego Yorgos Lanthimos, con The killing of a sacred deer, junto a los franceses François Ozon con L'amant double y Jacques Doillon con Rodin se sumaron a la lista de privilegiados que intentarán hacer historia en la Croisette.

Cintas que hablan sobre inmigración, sobre la situación de la Rusia profunda, sobre la lucha contra el sida o sobre algunas de las grandes figuras de la cinematografía, como Jean-Luc Godard (el filme de Hazanavicius), y que evidencian que el cine, según el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, "es una manera de pensar en lo que es el mundo".

"Si un festival es político es porque los cineastas lo son", añadió en la presentación de una edición que busca ser "festiva" en medio de las grandes medidas de seguridad que, en pleno estado de emergencia en Francia por los recientes atentados yihadistas, intentarán evitar incidentes.

Los organizadores destacaron que aunque la selección de los filmes de este año y los actos para celebrar su 70º aniversario han ido por caminos paralelos, ciertos elementos se han conjugado para que la conmemoración sea especial.

Así, David Lynch presentará los dos primeros episodios del regreso de Twin Peaks, la neozelandesa Jane Campion estrenará la segunda temporada de Top of the Lake, la actriz Kristen Stewart ofrecerá su primer corto como directora, Come Swim, y el fallecido Abbas Kiarostami será homenajeado con la proyección de 24 frames.

Y también llegará la secuela de Una verdad incómoda, el documental sobre cambio climático impulsado por Al Gore, que vuelve al mismo tema tras los acuerdos de París y la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.

En una edición sin miedo a innovar se dará espacio también a la realidad virtual con el cortometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu Carne y arena, que según Frémaux "hará sentir algo tan nuevo que abrirá una nueva etapa".

Iñárritu, que no forma parte de la competición, es, junto con Almodóvar, uno de los escasos nombres hispanos de esta edición, a la espera de que se conozca la participación en los próximos días de secciones paralelas como la Quincena de Realizadores o la Semana de la Crítica.

En la sección paralela Una cierta mirada, llevarán el estandarte latino el mexicano Michel Franco con Las hijas de abril, protagonizada por la española Emma Suárez, y las argentinas Cecilia Atan y Valeria Pivato, que debutan con la road movie La novia del desierto.

Estarán acompañados por nombres consagrados que este año no compiten por la Palma de Oro, como el francés Laurent Cantet, el italiano Sergio Castellitto o el francés Kiyoshi Kurosawa.

Y porque no solo de cine profundo vive Cannes, el festival garantiza el atractivo de su cotizada alfombra roja con la presencia de estrellas consagradas o emergentes en algunos de esos filmes.

Nicole Kidman, Elle Fanning, Joaquin Phoenix o Colin Farrell defenderán el filme de Coppola, Emma Thompson y Dustin Hoffman apoyarán a The Meyerowitz Stories, del estadounidense Noah Baumbach, en su lucha por la Palma de Oro, y Michelle Williams y Julianne Moore acompañarán a Haynes en Wonderstruck.

"Todo puede pasar", señaló Frémaux, que en los próximos días desvelará el resto de acontecimientos pensados para conmemorar los 70 años de un certamen que, en sus palabras, no vive del recuerdo pero sí reconoce su historia.