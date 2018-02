Colores para una realidad

"Para mí, dar color al blanco y negro es hacer más real la realidad, hacerla más parecida a lo que yo veo, a lo que los colores me hacen sentir. Y los pinceles me sirven para recrear la realidad vibrante que siento. Me sucedía que mientras pintaba iba viendo el color aparecer sobre el blanco y negro como si la imagen misma me sugiriera cómo quería ser. Otros colores eran fruto de lo que yo recordaba haber visto. La realidad, así, viva y vibrante, y así la muestro".

Ouka Leele habla de la realidad que lleva a sus fotografías, que tienen mucho de irrealidad. Porque la línea que separa lo real y lo onírico es más delgada de lo que parece, y hasta llega a ser imperceptible. E inexistente. A fin de cuentas, ¿es la existencia propiedad exclusiva de la realidad o tiene cabida también en lo irracional? Pero es la mente del espectador la que procesa y discrimina; la que simplifica y queda atrapada por imágenes con un magnetismo que ni siquiera llega a explicarse por la razón.

Es lo que sucede con las veinte fotografías que componen en Latitudes Cibachromes, última exposición que abre sus puertas como parte del Festival Internacional de Fotografía al que ahora vuelve la fotógrafa madrileña, después del exitazo que fue Inédita en 2015 la Casa Colón.

Ahora el público de Huelva puede conocer más de cerca el mundo de Bárbara Allende, el real a todos los efectos, modelado durante 18 años, entre 1979 y 1997, en un espectacular homenaje a esa técnica que da título a la muestra y que tanto sabe aprovechar la Ouka Leele artista total.

Dice mucho de la propuesta que haya sido programada en un lugar novedoso, acogedor y excepcionalmente preparado para abrirse a las dimensiones del cromatismo de estas imágenes. La galería Espacio Cero se incorpora a Latitudes este año e introduce, además, una novedad muy a tener en cuenta en el festival, propiciado por la naturaleza del lugar: por primera vez se ponen a la venta las fotografías expuestas y por primera vez en Huelva se podrá adquirir una obra original de Ouka Leele por menos de lo que cuesta un teléfono móvil, como ya ha ocurrido el primer día con Autorretrato con agua. Una oportunidad para llevarse a casa un retrato de El Hortelano, como parte de esa serie histórica en la fotografía española que fue Peluquería, a finales de los años setenta, o de esos otros habitantes y escenas de la realidad que hasta los más escépticos terminan por reconocer al salir de Espacio Cero.