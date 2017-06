Colombinas con carteles ciertos

Morante, Manzanares y Roca Rey abren el elenco de una feria de Colombinas que a falta de dos días para su presentación oficial ya tiene cerradas sus cuatro combinaciones toreras.

En el cóctel que la empresa de La Merced ha tenido que conformar para esas cuatro tardes agosteñas se apuntan también los nombres de Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella y David de Miranda, integrantes del cartel para la segunda corrida del abono.

No ha debido ser fácil para la empresa terminar conformando estas combinaciones. Ya se ha dicho que el año después de José Tomás deja estos lastres, pero no es menos cierto también que la feria onubense se nutre de toreros importantes del escalafón y por ahí hay poca variación, aunque es verdad que este año llegan nombres que refrescan esa nómina de nombres que a fuerza de estar arriba se repiten con demasiada asiduidad.

Digo que no ha debido ser fácil cuando a los carteles de la feria se han llevado entrando y saliendo nombres que a cada momento le daban un giro al abono. Que si Talavante sí, que Manzanares ahora no. En esa especulación sobre carteles, incluso quien esto firma apuntó como cierta esa terna de Talavante, Manzanares y Roca Rey el cuatro de agosto. Gajes del oficio. Después llegaron esos rumores del "oiga, que viene Ponce, que lo tiene hecho de hace mucho tiempo". También el desmentido "que no, que Ponce dice ahora que no y que Morante se queda en casa".

Bueno, pues al final todos dichosos. Cada uno con la corrida con la que quería venir a la feria. Cada uno encajado en la fecha que tenía que ser. O sea, que hay Colombinas para ser presentadas el próximo jueves día 29 en el patio central del Ayuntamiento onubense como bien anunciamos hace dos días.

La feria por lo tanto queda montada de la siguiente forma:

Miércoles 3 de agosto: novillos de Federico Molina para Rafael Serna, Emilio Silvera y el debut de Rodrigo Molina.

Viernes 4 de agosto: toros de Torrealta para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y David de Miranda.

Sábado 5 de agosto: toros de Nuñez del Cuvillo para Morante de La Puebla, José María manzanares y Andrés Roca Rey.

Domingo día 6 de agosto: toros de los Espartales para Pablo Hermoso de Mendoza, Andrés Romero y el debut de Lea Vicens.

Tres debutantes llegan pues a la feria. Lo hacen el novillero Rodrigo Molina, la francesa Lea Vicens y el hierro de Torrealta.

Vuelve Castella, en uno de los momentos más dulces de su carrera, justamente cuando este próximo agosto cumple 17 temporadas como matador de toros.

Es verdad que la feria comienza a mitad de semana pero no es menos verdad que la novillada queda emplazada en el día grande de las fiestas y que además tiene dentro a un torero, Emilio Silvera, que al margen del percance con la espada el pasado año la verdad es que el de Huelva dejó expectación en esta plaza a costa de un toreo de muchos quilates con la zurda.

Y si hay que alabar en algo este abono es que el mismo haya defendido el nombre de David de Miranda dentro del mismo. El triguereño tenía ganada por derecho propio una plaza ante la afición de su tierra. No es defender por defender algo por el mero hecho del paisanaje sino en cuanto a las virtudes toreras que apunta Miranda al igual que se antoja justa esa inmejorable colocación de Andrés Romero en el cartel de rejones que cerrará la feria, más aun si se tiene en cuenta la gran dimensión de toreo que el rejoneador onubense dejó hace dos días en la feria algecireña.

Si la feria se quiere mirar en cuanto a sus ausencias posiblemente se eche en falta a Talavante, por el momento del extremeño, y a que Pablo y Ventura quieran torear juntos. No es admisible eso para el rejoneo ni para el aficionado, pero así está esto. Importan las presencias y la feria tiene buena pinta.

Los carteles solo son eso, carteles y declaración de intenciones. Y las del abono agosteño de Huelva las proclama bien intencionadas.