Celebración de diez años de fiesta

Diez años no son pocos entre músicos no profesionales. Aunque en Jaramago Joe, más que músicos, se reconocen como un grupo de amigos que van a seguir juntos a pesar de las adversidades. Y no han sido pocas en este tiempo. Porque la misma formación se mantiene pese a los derroteros que han llevado a varios de sus seis miembros a buscarse la vida por medio mundo. También pese a las obligaciones que deja el paso de la edad. Por eso mismo mañana faltarán dos de ellos, aunque se trate de la gran celebración que han preparado por su décimo aniversario. Será en el Gran Teatro, a las 21:00, y se garantiza un gran rato de música y baile. Como siempre han asegurado a sus fieles seguidores de este tiempo.

La ocasión lo merece. Este acto será más que un concierto. Quizá la parte más llamativa y novedosa, también la que más ilusión le hace a los seis del grupo, es la proyección de un documental que han grabado ellos mismos a modo de legado de estos primeros diez años.

"Una de las cosas de la que nos hemos dado cuenta al echar la vista atrás es que teníamos muchas grabaciones de música de estos años pero no imágenes. Por eso nos hemos propuesto tener un buen documento visual como forma también de darnos un homenaje", explica, probablemente, el alma mater de la banda, el teclista Manuel J. Castilla, quien ejerce al mismo tiempo de portavoz, representante, publicista, ideólogo y casi cualquier cosa que sea necesario.

Hace dos días aún estaba en fase de montaje la película. Poco antes habían estado grabando algunos de sus temas en directo en el chiringuito Larena, en El Rompido, justo donde hace ahora diez años empezó todo.

"Ya llevábamos un tiempo tocando juntos, ensayando, pero aquel concierto de julio de 2007 fue el primero. Es el punto de partida para Jaramago Joe".

Por eso el guiño en el documental con esos cortes en directo. Con la muestra de parte de la esencia de su música, la razón de ser de su existencia. "Éste ha sido un grupo hecho para la fiesta. Nuestra consigna principal es que el ritmo no pare y que la gente baile. Siempre han sido nuestra obsesión, el ritmo y el baile. Porque todos entendemos que la música en directo debe ser bailable y debe provocar una reacción", explica Castilla.

Ellos hablan de canciones con ritmos de reggae, de rock, de fusión con ecos lejanos, siempre vibrantes para hacer mover los pies a la audiencia. O levantarse de sus asientos en el Gran Teatro.

Y eso que tras estos diez años, aseguran, no tienen nada que ver ese grupo de chavales que empezó queriéndose comer el mundo y este grupo de amigos curtidos en la música que pretende ahora seguir subiéndose a los escenarios para la diversión propia y del público.

"Realmente lo único que no ha cambiado es que somos los mismos seis amigos. Hemos evolucionado mucho, con un sonido mejor. Porque nuestro objetivo ha sido tener un sonido propio, reconocible por cualquiera con sólo escuchar 15 segundos de un tema".

De todas formas, ya en sus inicios fueron una banda que conectó con el público y tuvo gran poder de convocatoria en sus conciertos por toda la provincia, por toda Andalucía, y en muchos sitios del Algarve portugués, donde también se hicieron imprescindibles en los carteles de las grandes citas musicales.

Ahora se han "metido en este embolado", en parte como homenaje propio, pero también como respuesta y agradecimiento a tantos seguidores que se hicieron fieles de Jaramago Joe años atrás. Y por sólo 5 euros de entrada en taquilla, que incluye el regalo de su último álbum.

Para ellos es esta cita del Gran Teatro, en la que se proyectará primero el documental que tanta ilusión les hace, al que seguirá la actuación que recopila parte de sus últimos temas y referencias obligadas a los inicios. Sólo habrá dos cambios en la alineación titular, obligados por residencia temporal en el extranjero: Mario Morgaño sustituirá en la percusión a Luis González, y Vicente Maroto en el bajo a A.J. Carrillo. Los cuatro restantes son Iván López (voz), Daniel Enrique (guitarra), Miguel Calero (batería) y Manuel J. Castilla (teclados).

Esta gala está llamada a ser un punto de inflexión hacia el futuro del grupo, que incluye disco ya en preparación, con más temas y una producción más cuidada. Parece que queda Jaramago para rato.