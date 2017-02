Carme Chaparro gana el premio Primavera con la novela 'No soy un monstruo'

La periodista y presentadora de televisión Carme Chaparro ganó ayer con su primer libro el Premio Primavera de Novela 2017, una obra policíaca titulada No soy un monstruo en la que habla del "lado oscuro" del periodismo a través de un caso de desaparición de menores. El jurado del premio, considerado uno de los más importantes de la lengua española y dotado con 100.000 euros, eligió esta obra entre los 1.125 originales que se presentaron a esta vigésimo primera edición, entre ellos el de la periodista, que presentó su obra con pseudónimo.

Una novela "trepidante que provoca en el lector un magnetismo irresistible hasta la resolución del caso", según el fallo unánime del jurado de este galardón, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, y que ha estado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Ramón Pernas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún.

Chaparro (Barcelona, 1973) expresó su alegría por este reconocimiento para una obra que, aseguró, le había costado mucho esfuerzo emocional escribir porque "tiene partes duras". "La novela habla de los monstruos que todos llevamos dentro, no hay que buscarlos fuera, y no sabemos qué hecho va a desencadenar que nos convirtamos en monstruos", indicó la periodista, que también ha escrito en este libro sobre "el periodismo, las presiones que se reciben, las que soporta la Policía y las razones por las que en los informativos sale un tema y no otro".

Los periodistas, explicó, "hablamos de todo el mundo pero pocas veces nos abrimos en canal y contamos nuestro día a día sin matizar nada".

Una novela "oscura y muy ágil" protagonizada por "dos mujeres fuertes", una inspectora jefe de Policía y una periodista que investigarán la desaparición de menores.

Un niño desaparece en un centro comercial y el caso es investigado por la inspectora jefe Ana Arén y su equipo del Grupo de Menores, que, de inmediato, se dan cuenta de que todos los indicios apuntan a un viejo conocido: Slenderman, nombre con el que dos años atrás la prensa había bautizado al misterioso secuestrador de Nicolás, otro niño del que no se habían vuelto a tener noticias. Chaparro, al frente desde hace 20 años de las principales ediciones informativas del grupo Mediaset, en Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, explicó que tiene "buenos amigos policías" que la han asesorado.

La obra se adentra en el mundo del periodismo y situaciones que se viven a diario en las redacciones ante las que se plantean preguntas sobre las razones por las que una desaparición como la de Diana Quer en A Pobra (A Coruña) tienen tanta repercusión y otras no.

La periodista recalcó que es la primera vez que escribe un libro de ficción: "Lo máximo han sido mis columnas en la revista Yo Dona", donde tiene un espacio semanal, o un blog.

Tres meses tardó en escribir el primer manuscrito de esta obra y fue, a partir de todas las lecturas y las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida, como si "descorchara una botella de champán que ha sido agitada".