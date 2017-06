Blues para todos los públicos

Música de raíces afroamericanas, mucho ritmo y baile asegurado para todos los públicos. Esta segunda edición del Black Music Fest de Huelva llega con fuerza para empezar por todo lo alto la temporada veraniega oficial en la capital onubense. Viernes y sábado son los dos días importantes, en los que la atención se centrará en la Plaza de las Monjas. Hoy es el anticipo con el programa paralelo: tres actuaciones en locales con una clara vinculación a la Capital Española de la Gastronomía, para preparar el cuerpo y calentar motores antes del fin de semana y de la gran traca final al aire libre.

En este apartado off, tres restaurantes de la zona centro, La Bohemia, Puro Chup Chup y Cervecería Ruben's, acogen esta noche el mejor prólogo para un festival como éste: conciertos en pequeño formato, con La Pana Brothers y su recuperación de los grandes clásicos del folk blues, y el nuevo proyecto del armonicista Ito Soto con The Money Shakers. En el último local, con un interior más amplio y ubicado en plena Plaza de las Monjas, los sevillanos Andabluses se entregarán en su directo con el gran ritmo del blues de Chicago.

Realmente este II Black Music Fest de Huelva es una excepcional apuesta por la música en directo y por el ritmo, a través del blues en todas sus vertientes y derivaciones. No es un festival más al uso. Plantea una propuesta abierta al público, de acceso gratuito, al aire libre, en la plaza más céntrica e importante de la ciudad. Es prototipo de programación veraniega promovida por el Ayuntamiento de Huelva -en colaboración aquí con Música Fundamental- para que la actividad cultural tampoco pare estos meses, como ya se pudo comprobar el año pasado.

Y como este tipo de programación no está enfrentado a la calidad, este año se incrementa a tres el número de conciertos por día, y se reúnen nombres propios de los mejores foros internacionales. El que más llama la atención en este sentido es el de los alemanes Ray Collins Hot Club, auténticos animales del escenario acostumbrados a tener en frente las audiencias más selectas. También se encuadra aquí la guitarrista Susan Santos, reina del blues nacional que irrumpe con fuerza ahora en la escena europea.

Y también el sábado cerrará el ciclo el portugués Baba Soul, con su proyecto noruego escorado al soul. Una estrella en ciernes que se presenta en Huelva con un poderoso virtuosismo vocal preparado ya para ser descubierto por el gran público.

Las tres propuestas del viernes tampoco se quedan atrás. Para empezar, presencia local, la de un clásico del rock'n'roll entregado ahora al blues eléctrico, Ray Low & The Blues Experience. Después, un excepcional virtuoso de la armónica, Víctor Puertas, joven músico catalán alabado por los grandes desde el mismísimo delta del Misisipi, que se presenta ahora en solitario con jumping blues de los 50 acompañado por The Mellow Tones. Y para acabar, una excepcional banda de rhythm & blues, The Big Jamboree. Espectáculo total para no parar de moverse.