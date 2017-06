El Black Music Festival vuelve al centro de Huelva el jueves 29

La Plaza de las Monjas de la capital onubense se convertirá del 29 de junio al 1 de julio en el escenario del II Black Music Festival. Esta iniciativa organizada por la concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva, y producida por la asociación cultural Música Fundamental, con el objetivo de dinamizar los meses de verano en la capital, se consolida como una de las citas musicales más importantes de la provincia, congregando durante tres días a grupos y artistas de relevancia nacional e internacional.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior, Elena Tobar, destaca que "con esta segunda edición del Black Music Festival queremos superar el éxito cosechado el pasado año con una propuesta musical diferente en nuestra ciudad". Tobar habló de "la calidad y notoriedad de los grupos que integran el cartel del festival, que además de suponer una cita ineludible para los amantes de este género musical, es un atractivo turístico más para Huelva en la época estival, más aún en el que ostentamos el títulos de Capital Española de la Gastronomía".

El Black Music Festival se celebrará desde el jueves 29 de junio, con conciertos en los restaurantes La Bohemia, a las 21:30; Puro Chup Chup, a las 22:30; y Ruben's, a las 23:15, en los que actuarán los grupos La Pana Brothers, Ito Soto & The Money Shakers y AndaBluses, respectivamente. El objetivo es aunar la propuesta musical con la gastronomía onubense, que además también tendrá un espacio destacado en la Plaza de las Monjas, destacó el Ayuntamiento en una nota.

La programación musical en el escenario de la Plaza de las Monjas comenzará el viernes a las 21:30 con el grupo onubense Ray Low & The Blues Experience; continuará a las 22:30 con Víctor Puertas & The Mellow Tones, una de las agrupaciones de blues más reconocidas a nivel nacional; y concluirá con los ritmos de rock'n roll y rhythm & blues de The Big Jamboree en torno a la medianoche, una banda con más de 20 años de trayectoria.

El festival continúa el sábado 1 de julio con Susan Santos a las 21:30, que presentará su nuevo disco Skin & Bones. A las 22:30 llegará el turno de Ray Collins Hot Club, una agrupación alemana con un directo demoledor demostrado en largas giras por todo el mundo que hará bailar al público estilos como swing, jump blues, boogie y rock'nroll. Por último, en la medionoche saldrá al escenario Baba Soul, cantante de soul y funk de origen africano reconocido internacionalmente por la conjugación de ritmos clásicos y modernos

Con este cartel, el II Black Festival confirma su proyección nacional como uno de los encuentros más importantes del género de música negra que aspira a congregar no sólo al público onubense sino a personas procedentes de distintos lugares de España.