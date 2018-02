Una Berlinale con menos brillo que sus competidoras abre sus puertas mañana

Si bien sus directores la niegan, la guerra entre festivales existe: la puja por los títulos entre los tres grandes -Cannes, Berlín y Venecia- es un hecho y la primera cita del año, la Berlinale, no es la excepción. Su director, Dieter Kosslick, se encuentra bajo fuerte presión después de que hace poco casi 80 cineastas alemanes, entre ellos pesos pesados como Volker Schlöndorff o Maren Ade, criticaran que el festival que mañana abre el telón en Berlín había perdido brillo ante sus competidores.

Este año, por la alfombra roja del Berlinale Palast desfilarán desde Robert Pattinson a Joaquin Phoenix, Isabelle Huppert, Bill Murray, Willem Dafoe (que será distinguido con Oso de Oro de honor por su trayectoria), el mexicano Gael García Bernal, el hispano-alemán Daniel Brühl y hasta el cantante y compositor británico Ed Sheeran, quien presentará un documental sobre su último disco, ÷ (Divide). Sin embargo, la lista parece menos rutilante que en otras ediciones, cuando asistieron George Clooney o Meryl Streep.

En total, el jurado encabezado por el cineasta, actor y compositor alemán Tom Tykwer (Corre Lola Corre) deberá seleccionar entre 19 títulos al ganador del Oso de Oro a la mejor película. La sección oficial, con otros cinco filmes fuera de concurso, tendrá una vez más un fuerte sesgo europeo, con 13 películas provenientes del Viejo Continente, dos de Asia, dos de Estados Unidos y dos de América Latina.

El telón del festival abrirá con Isle of Dogs, del imaginativo y siempre deslumbrante director estadounidense Wes Anderson, que se lanza de nuevo a la animación tras Fantastic Mr.Fox (2009).

El festival no estará ajeno al movimiento Me Too, surgido tras escándalos de abusos sexuales en Hollywood, por lo que habrá una serie de charlas y debates sobre el tema. El jurado de la competencia oficial es igualitario: lo integran tres hombres -Tykwer, el ex director de la Filmoteca Española Chema Prado y el compositor japonés Ryuichi Sakamoto- y tres mujeres -la actriz belga Cecile de France, la productora estadounidense Adele Romanski y la crítica de Time Stephanie Zacharek.