Benicio del Toro: "Salir en 'Star Wars' es una cima en mi carrera"

Del Toro (San Germán, Puerto Rico, 1967) se ha incorporado al mundo fantástico de Star Wars y, pese a la magnitud de la saga, el actor se lo tomó como "un trabajo más", puesto que su actitud "no cambia, ya sea una película de mucho presupuesto o una independiente. Aunque en cierto modo es la culminación a mi carrera. Recibí una participación para estar en algo muy interesante, algo espectacular, y es un verdadero honor", manifestó Del Toro, que da vida a DJ, uno de los más interesantes personajes recién llegados a la serie.

El actor atiende a Efe en un céntrico hotel de la capital británica, a orillas del río Támesis. Vestido de riguroso negro -chaqueta, camiseta y pantalón a juego- y con un anillo de gran tamaño en el dedo anular de la mano izquierda, saluda en castellano, invita a sentarse y da un fuerte apretón de manos con la derecha antes de recostarse en la silla.

Después de dos años de espera -El despertar de la fuerza se estrenó en 2015-, la saga que inició George Lucas hace 40 años vuelve con su octava y esperada penúltima entrega, esta vez dirigida por Rian Johnson (Brick o Looper).

Del Toro, cuyo personaje ha estado rodeado de rumores y secretismo, da vida a una suerte de mercenario intergaláctico experto en descifrar códigos gracias a sus habilidades de hackeo. "El director me llamó y me ofreció el papel. Es cierto que al principio lo vi como algo atrevido...¡Me ofrecía estar en Star Wars, algo que puede ofrecer a cientos de actores! Fue original que me quisiera a mí", relató el puertorriqueño.

"Quedamos en que iba a leer el libreto y darle una respuesta, así que este llegó con una persona que me lo entregó en mano y estuvo esperando fuera de mi casa a que terminara de leerlo. Y yo leo lento...", aseguró con una visible sonrisa. "Estuvo unas cuatro o cinco horas esperando fuera. Me gustó todo, no sólo mi personaje, así que le dije que sí inmediatamente", comentó.

El ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un Bafta por su papel en Traffic, de Steven Soderbergh (2000), confesó que, aunque había estado en producciones grandes como las de James Bond (Licencia para matar) o de la factoría Marvel (Guardianes de la galaxia), nunca en nada "tan grande como Star Wars".

"Estuve en una película de James Bond, que también es una saga muy importante, y en una de Marvel, pero esta es la más grande. Estamos hablando de Star Wars, historia del cine, algo que trasciende más de treinta años. Cuarenta, son ya, si estoy en lo cierto, ¿no?", señaló.

"Uno ya en el set se da cuenta de la magnitud de todo esto. El príncipe William y el príncipe Harry vinieron a vernos allí, y ellos no son un visitante cualquiera. Ahí te das cuenta de que esto es distinto", recordó Del Toro sobre el rodaje.

La segunda entrega de esta tercera trilogía, con mucha más acción y comedia que El despertar de la Fuerza, se estrena hoy, y Benicio está convencido de que "va a gustar. Si no funciona...hay que salir adelante", aseguró el actor tras una larga y dubitativa pausa. "Pero ojalá que guste. Sí, no tengo dudas, creo que la película como tal va a gustar mucho", concluyó Del Toro, que participa en un reparto en el que el espectador se despedirá de Carrie Fisher y que completan otros actores como el también icónico Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac -del que dicen que tiene más peso en esta entrega- o Lupita Nyong'o.