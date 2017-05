Belleda López expone en La 13 Gallery su denuncia contra la Ley Mordaza

"En boca cerrada no entran moscas", dice el refrán. Y Belleda López lo reinterpreta para abrirla, para decir, para protestar sin censuras y sin represión. De ahí parte su proyecto Quiero comer moscas (y no me dejan), que expone a partir de hoy, hasta el 30 de junio, en La 13 Dadá Trouch Gallery de Huelva, como denuncia contra la llamada Ley Mordaza y sus efectos en las libertades en España desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015.

La fecha vale también como inicio de un hilo temporal en el que Belleda López (Sevilla, 1967) fue añadiendo en las redes sociales, hasta el día de las elecciones generales, retratos diarios que reflejaban su rechazo total a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

"Por el poder que el arte me otorga juro guardar silencio diciendo que la Ley Mordaza me parece una auténtica vergüenza en el siglo XXI. En silencio digo que los que la han bendecido no tienen vergüenza y prometo en silencio colgar en las redes cada día una foto que me reafirme en lo absurdo de esta Ley. No me gusta la Ley Mordaza: me avergüenza", publicó entonces como presentación de su proyecto.

Una acción callejera en Huelva la noche del miércoles, en el perímetro del solar que ocupaba el hospital Manuel Lois, fue el preludio para la exposición, puesta así al alcance de los viandantes que pasan junto a la iglesia de San Sebastián, sorprendidos por el adelanto de la misma.

La galería del número 5 de la calle Berdigón inaugura hoy la muestra a partir de las 20:00, con una copa de vino cortesía de Bodegas Juncales.