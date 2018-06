El Ayuntamiento da un paso adelante para acercar el legado de José Caballero

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Caballero-Thomas de Carranza se reunieron el pasado lunes en Madrid en lo que constituye un paso más de acercamiento para que el legado del pintor José Caballero acabe en el futuro en la ciudad que le vio nacer.

Este encuentro no pasa, por el momento, de gesto simbólico, ya que no se han concretado nuevos pasos a dar: no hay calendario ni encomienda de gestiones a realizar, más allá del proceso actual de inventariado en que se halla inmersa la Fundación. Tampoco detalles económicos para un proyecto que aún se tendría que definir para certificar el interés común de ambas partes. Sí hay, al menos, una voluntad inicial de entendimiento para que la cesión del legado se pueda producir.

Sólo unos días han bastado para que la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior respondiera al llamamiento de la Fundación, que a través de Huelva Información reveló la semana pasada su nueva composición con el propósito de retomar su principal objetivo: asegurar la preservación del conjunto del legado de José Caballero y trabajar en la difusión de su obra como gran exponente de la pintura española del siglo XX.

La Fundación Caballero-Thomas de Carranza trata de impulsar, en esa línea, un acuerdo para la cesión de la obra a la capital onubense con el objeto último de exponerla en un museo propio en Huelva, como pretende dejar cerrado personalmente la viuda del pintor onubense, María Fernanda Thomas de Carranza.

La reunión del lunes la protagonizó la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Elena Tobar, que trasladó directamente a Thomas de Carranza, presidenta también de la Fundación, el interés de llevar a Huelva y poner en valor el legado de José Caballero.

Tobar constató en Madrid que la Fundación se encuentra actualmente en proceso de inventariado y valoración del patrimonio del artista, según destacó el Ayuntamiento ayer en una nota, como trabajo previo imprescindible antes de poder formalizar cualquier donación.

En cualquier caso, la teniente de alcalde reiteró la voluntad del Gobierno municipal onubense de contar en la ciudad con ese legado cuando finalice el proceso, para lo que se puso a disposición de la Fundación para trabajar de forma coordinada en el objetivo común de lograr pronto un espacio que corresponda en su justa medida al pintor. No se han definido, sin embargo, nuevos pasos a dar más allá del inventariado.

"La intención del Ayuntamiento -apunta Elena Tobar en declaraciones recogidas en la nota del Consistorio- es que la figura de José Caballero, al que a título póstumo nombramos hijo predilecto de la ciudad, tenga la dimensión, reconocimiento y difusión que se merece como uno de los grandes artistas españoles del siglo XX y que su ciudad natal pueda albergar un espacio cultural dedicado a su figura y su obra".

La responsable municipal de Cultura agradeció tras la reunión la "predisposición y generosidad" de la viuda del artista, "que ya donó a la ciudad 200 dibujos y un óleo, un regalo de incalculable valor que ha enriquecido el patrimonio de la ciudad y que está a disposición de consulta de todos los onubenses a través de la web del propio Ayuntamiento, en el intento de divulgar su obra por todo el mundo".

Tobar recordó también "el excelente éxito alcanzado por la gran exposición organizada por el Consistorio en diciembre de 2015 en la Casa Colón con las obras de temática onubense de José Caballero y como colofón del centenario de su nacimiento", y, como ya apuntó hace unos días a este periódico, aclaró que "desde que se produjo la donación de estos fondos de José Caballero venimos trabajando en distintas opciones para seguir ampliando ese legado con la donación de nuevos fondos, estudiando todas las posibilidades para la puesta en valor de este gran artista de nuestra tierra".