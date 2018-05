Aurora and The Betrayers abren hoy Jazzymás en el Gran Teatro

La música como pasión, como remedio, como terapia... Así mismo define su música Aurora García, carismática cantante y líder de la banda Aurora and The Betrayers, que está teniendo su particular primavera por todos los escenarios del país que va visitando presentando lo que es su tercer trabajo de estudio, que lleva hoy al escenario del Gran Teatro de Huelva.

Esta agrupación que recorre caminos tan cercanos como el rock, el blues, el soul el jazz o el funk, está cerca de crear un estilo propio y único de la banda. Un sonido potente y delicado, que grita, que imprime fuerte y potencia. Un sonido que, acompañado de una de las mejores voces de la escena nacional, ha logrado abrirse camino en los carteles más importantes de toda la geografía nacional.

Y será esta noche cuando hagan su primera aparición sobre las tablas del Gran Teatro, en su primera visita a este foro para demostrar su fuerza y su ambición musical a un público sentado y expectante. Sin ruidos, sin filtros. El concierto está encuadrado en la séptima edición del festival Jazzymás, que inició su programación el martes con el concierto de Flazz Trío y que sigue mañana con Jorge Pardo.