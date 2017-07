Arranca la gira española de Luis Fonsi con parada en Huelva el jueves

El artista internacional y creador del éxito global Despacito Luis Fonsi llega a España para dar inicio a su esperada gira Love + Dance World Tour, que recorrerá 19 ciudades a lo largo del territorio español. Una de las primeras paradas será en Huelva, el próximo jueves día 6, donde el artista puertorriqueño ofrecerá sus mejores temas en el Foro Iberoamericano de La Rábida a partir de las 23:00.

El tour español comenzó ayer en Andújar y después de Huelva visitará Palma (día 8), Murcia (día 13), Benidorm (día 15), Las Palmas (día 21), Tenerife (día 22), Madrid (día 30), Marbella (2 agosto), Sanlúcar de Barrameda (3 agosto) y Cap Roig (5 agosto).

Tal y como lo describe el nombre de la gira, Love + Dance World Tour presentará lo mejor de sus 19 años de trayectoria artística a través de un extenso repertorio que combinará sus grandes baladas como No me doy por vencido, Aquí estoy yo, Nada es para siempre, Imagíname sin ti, entre muchas otras, con temas rítmicos como Por una mujer, No te cambio por ninguna, Corazón en la maleta y por supuesto su éxito global Despacito, según indican desde la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press. Una puesta en escena moderna e innovadora que sorprenderá sin duda a sus seguidores.

Fonsi iniciará Love + Dance World Tour el 1 de julio en España, pero pasará por más países de Europa entre ellos Portugal e Italia, para luego continuar en Argentina, Chile y Estados Unidos.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.ticketmaster.es, www.elcorteingles.es, www.marcaentradas.com y www.pandoraentrdas.com.