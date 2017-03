'Ana', una historia de luchas

Hacía años que Ana había abandonado su brillante carrera de letrada penalista, años lejanos que ya casi no recordaba, ahogando cada día en un compulsivo consumo de alcohol, pastillas y sexo que compaginaba con un trabajo en un mediocre bufete dedicado a la gestión de multas. Fue entonces cuando recibió la llamada de su hermano Alejandro, con el que hacía cinco años que ni siquiera hablaba. Había sido declarado culpable en un caso de asesinato y, a pesar de que todas las pruebas le apuntaban inexorablemente, se declaraba inocente.

En poco tiempo los hechos harán a Ana considerar la verdad de las palabras de su hermano, reavivando su casi apagada sed de justicia, resucitando la pasión por una profesión que casi había olvidado. Volverá a ponerse la toga, esta vez acompañada de un estrambótico grupo de compañeros, para emprender una batalla contra una de las más intocables corporaciones, la del juego.

La protagonista vuelve a ponerse la toga para batallar contra la corporación del juego

El suicidio de Alejandro es el pistoletazo de salida de una lucha por la verdad, la justicia y contra ella misma. Una batalla desigual en la que es golpeada una y otra vez. "Sé recibir y aguantar golpes como nadie, es la realidad, no es fácil tumbarme", explica la protagonista.

Ella misma es su principal obstáculo; sus fantasmas del pasado, sus temores interiores, son los peores enemigos en esta segunda oportunidad que le ha dado la vida y a la que ha sentido la necesidad de aferrarse. Y es que, aunque al ritmo de unos trepidantes hechos y sobre un funesto escenario, los latidos que se escuchan en este libro son los de sus personajes. Son ellos los que mueven esta historia de criaturas con sus luces y sombras, de recovecos, pasiones y luchas. Una dura batalla en la que Ana es golpeada moral, legal y físicamente. Una historia de David contra Goliat, de perdedores con sed de justicia.

Roberto Santiago ha contado esta historia que le nace de las tripas pues Ana es un personaje que desde hace años tiene en la cabeza. "Estas 860 páginas son sólo una parte de los que yo conozco de Ana", "es una novela de piel, de todo lo que soy". "Siento que todo lo que he escrito ha sido un aprendizaje para escribir Ana".

Un personaje que empezó a escribir hace más de 20 años, al tiempo que abandonaba la carrera de Derecho llevado por el instinto de la escritura. Esa noche, en la que puso punto y final a los anhelados sueños de sus padres de convertirse en abogado, Ana nacía en un relato inspirado en una compañera de facultad. Durante décadas su fuerza y la destreza de Santiago para escribir esta historia se han ido entrenando y es ahora cuando ha decidido enfrentar a Ana al mundo del juego, un escenario que él conoce de primera mano y del que tiene una necesidad impetuosa de hablar.

"Puedo decir, y lo digo con muchísima humildad, aunque también con la cabeza alta, que todo lo que se cuenta sobre el mundo del juego en esta novela es absolutamente real y nunca jamás se había contado en ningún libro, al menos en ninguno que yo conozca". Roberto Santiago hace cálculos, puede que no recupere con la prometedora primera edición de la novela lo que le ha costado conocer el mundo del juego. "Han sido muchos años sumergido; aquí no cuento un caso real, son muchos casos reales, muchas personas a las que conozco de primerísima mano", añade.

El autor ha encontrado una oportunidad de oro, un escenario fabuloso para poner a prueba a Ana: el peligroso mundo del juego, el legal y el ilegal; ha querido criticar la desprotección a la que adultos y niños hacen frente cada día. "Me rebelo yo y se rebela Ana por cosas que ocurren también en la vida real, vemos campañas contra el alcohol, para conducir de una manera más civilizada, pero existen cerca de un millón de personas en España con un problema de ludopatía diagnosticado y no hay ni una sola campaña que prevenga contra esto", declara indignado Roberto. "Si alguien se molesta, me alegrará, porque eso significa que he metido el dedo en la llaga".

La protagonista acompaña al lector en el destape de este mundo del juego en un relato donde se habla de las partidas legales, de los casinos y de los juegos ilegales. Un paisaje sorprendente, formidable, para una novela negra. Pero Roberto Santiago no habla sólo de la adicción al juego, también aborda otras más conocidas como la del alcohol, la de los medicamentos, e incluso algunas nuevas, como la de los móviles, e incluso de otras de las que se habla menos, como la adicción al sexo. "Todos tenemos un lobo interior, a veces consigues que se relaje, que se apacigüe, pero ese lobo no se va nunca".

Buenas vibraciones.

La llegada de Ana a las librerías viene acompañada de un enamoramiento entusiasta de su editorial, Planeta, que ha lanzado una primera edición de 30.000 ejemplares y tiene muchas expectativas a nivel internacional. Algunos sellos editoriales, aún sin publicarse la novela en España, han visto en esta historia un potencial tremendo de ventas y así, Polonia, Italia, República Checa o Francia (donde la tirada inicial es parecida a la de Pérez Reverte) ya cuentan con los derechos de edición de la novela.

Roberto Santiago, su autor, ha dirigido cine, escrito guiones (fue nominado al Premio Goya por El penalti más largo del mundo), es dramaturgo y también autor de exitosas publicaciones infantiles y juveniles, de las que se han vendido más de un millón de ejemplares en España y han sido traducidas en varios idiomas.

Mientras los primeros lectores van devorando Ana, se está terminando de perfilar su contrato de adaptación al cine. Atresmedia está a punto de coger las riendas de este proyecto del que a Roberto Santiago, acreditado por su currículum de guionista, le gustaría formar parte. Quizás se convierta en película, quizás en serie televisiva, pero parece que a Ana aún le quedan muchas historias que protagonizar.