Almería reunirá en abril a expertos en Aldous Huxley en un simposio internacional

La Universidad de Almería acogerá del 19 al 21 de abril el Sixth International Aldous Huxley Symposium, de cuyo comité organizador es responsable Jesús Isaías Gómez López. Una cita de carácter internacional en la que se prevé la asistencia de unos 50 ponentes de todo el mundo: profesores de reconocido prestigio en las áreas de humanidades, filología, filosofía, medicina, bioética y los mayores especialistas en la vida y obra de Aldous Huxley, todos ellos en representación de importantes universidades de los cinco continentes, aunque muy especialmente de Norteamérica, la Unión Europea y Asia.

Gómez López destaca "los importantes beneficios estratégicos" que este acontecimiento "proporcionará en el espectro cultural para nuestro país". El simposio, subtitulado Almería, you Have the Light for Lover (palabras extraídas del célebre soneto que dedicara Huxley a esta ciudad a su paso por ella en octubre de 1929), "tendrá también un notable impacto académico dado que una vez concluido saldrán a la luz relevantes publicaciones y estudios que fortalecerán nuestros métodos de investigación; y, en el ámbito social, servirá para estrechar lazos humanos y vínculos culturales, turísticos y sociales con distintas instituciones internacionales de toda índole, que fructificarán, sin duda, en un mayor y mejor conocimiento del pensamiento de una de las figuras clave en el desarrollo de las ideas y la estética literaria contemporáneas en nuestro país".

La figura de Huxley, "como la de George Orwell, ha marcado significativamente la hermenéutica del pensamiento contemporáneo y de la literatura distópica en Occidente", subraya el especialista.