Álex de la Iglesia estrenará 'El bar' fuera de concurso en el próximo Festival de Berlín

El director español Álex de la Iglesia estrenará su nueva película, El bar, en la próxima Berlinale, dentro de la sección oficial pero fuera de concurso, anunció ayer la organización de la cita. La 67 edición del festival ha incluido en su sección oficial -también fuera de concurso- la esperada T2 Trainspotting, secuela del filme que lanzó a la fama al director Danny Boyle y a su protagonista, Ewan McGregor, así como Logan, de James Mangold, la tercera película en la que Hugh Jackman interpreta a este personaje de los X-men.

El bar, que es el largometraje número 14 del realizador bilbaíno, es un thriller que cuenta la historia de un grupo de personas que se ven obligadas a encerrarse en el interior de un local bajo la amenaza de un francotirador que les impide salir.

La película, que se estrenará en España el 24 de marzo, cuenta con un amplio reparto que incluye a Mario Casas, Terele Pávez, Blanca Suárez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Joaquín Climent, Alejandro Awada, Jordi Aguilar o Diego Braguinsky.

La organización de la Berlinale anunció ayer también varias de las películas que lucharán por el Oso de Oro, entre ellas Return to Montauk, del alemán Volker Schlöndorff. Junto a la cinta del alemán han quedado seleccionados a concurso Joaquim, del brasileño Marcelo Gomes; Bamui haebyun-eoseo honja (On the beach at night alone), del celebrado surcoreano Hong Sangsoo, y Mr Long, del japonés Sabu.

Por su parte, el chileno Sebastián Leilo presentará Una mujer fantástica tras ganar en 2013 su filme Gloria el Oso de Plata a la interpretación de Paulina García. Presidirá el jurado del festival el director holandés Paul Verhoeven, al que corresponderá repartir los Osos entre los aspirantes.