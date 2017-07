Un día en la vida de la fábrica de Opel en Zaragoza

“Es como una pequeña ciudad”, señala. “Tenemos de todo. Incluso urgencias y un centro médico”, afirma. Quien habla así es Mar Gasca, la responsable de comunicación y una de las personas que mejor conocen la planta Zaragozana de Figueruelas. Esta fábrica, hasta hace unos días bajo la batuta de General Motors y ahora auspiciada en el paraguas de PSA (Peugeot-Citroën), es una de las más importantes de España.

Mar nos ha preparado una visita a la planta zaragozana con motivo del actual lanzamiento del Crossland X, un nuevo monovolumen que sustituye al Meriva y que comparte un buen número de componentes con el Citroën C3 Aircross. Aquí en Figueruelas son varios los coches que se fabrican. Junto con los mencionados Crossland X y C3 Aircross, también se construyen otros modelos tan importantes en España como el Corsa o el Mokka X.

Asimismo, esta planta zaragozana no sólo es importante por los coches, sino por todo el tejido industrial que se ha generado a su alrededor con multitud de empresas de componentes que sirven ‘just in time’ a la planta.

“Figueruelas tiene una extensión de 3,15 kilómetros cuadrados”, afirma Mar. “Precisamente este gran espacio -continúa- lo hemos aprovechado para para crear la planta solar más grande de Europa”. En concreto, Opel lo que ha hecho ha sido instalar placas solares en los techos de todas las instalaciones con el objetivo futuro de sólo emplear energía renovable en toda la planta.

“La capacidad máxima de Figueruelas es de 480.000 vehículos al año”, continúa Mar. “Ahora no está al 100% de su capacidad pero pensamos que puede aumentar próximamente”, continúa. “Se trabaja en tres turnos de mañana, tarde y noche. Hay cuatro pausas de 10 minutos y una de 18 minutos para el bocadillo. Y una de las líneas más importantes es la nave de prensa”, señala. “Aquí se realiza el 42% de toda la estampación de Opel ”, continúa.

Nave de Prensa

Lo cierto es que es impresionante inmiscuirse en la actividad frenética de esta parte de la fábrica. Aquí es donde llegan las bobinas de acero de alta resistencia y otros materiales para después cortarse en grandes láminas que adoptan la forma necesaria a base de contundentes golpes de gigantescas prensas –la mayor tiene una fuerza de 6.500 toneladas-. “Las líneas de prensa realizan cerca de 200.000 golpes diarios”, señala Mar. “Junto a las láminas del acero, son muy importantes las matrices, ya que son los moldes que dan origen a piezas como las puertas, por ejemplo. Asimismo, también es clave el cambio de matrices”, afirma.

Las máquinas de la línea de prensa son enormes. Gigantescas. No hay nada similar. Estas moles, además, son muy caras. Extremadamente caras. “Por ejemplo, afirma Mar la renovación de una de las últimas cortadoras supuso una inversión de 40 millones de euros. Sólo en los dos últimos años –entre 2014 y 2016- la compañía ha invertido cerca de 500 millones en estos aparatos y un total de 5.000 millones desde que comenzara la actividad en 1982”, continúa. Mientras Mar continúa con sus explicaciones, podemos ver continuamente diferentes lemas que nos acompañan en nuestra visita a la fábrica. “Pasión por la calidad y No generamos ni aceptamos defectos”, son algunos de estas frases que sirven en el día a día para motivar a los trabajadores.

Es curioso porque según vamos avanzando en nuestra visita a la planta de Zaragoza, vemos como la proporción entre humanos y máquinas va creciendo. Por ejemplo, en esta primera parte, donde predominan las gigantescas prensas la proporción de trabajadores es menor. Sin embargo, según se va avanzando en el detalle, en la comprobación de la calidad, en el montaje de las diferentes partes del vehículo, se va ampliando el número de personas necesarias. De esta manera, de la poca mano de obra de la planta de Prensa se pasa a un mayor número de empleados en la línea de Carrocería –unas 700 personas- y todavía se incrementa más –en torno a 1.500 personas- en la parte de ‘Acabado final’.

Nave de Carrocería

En la línea de ‘Carrocería’ es donde llegan todas las piezas para formar el conjunto. Es el momento en el que llegan el piso, los laterales, el techo… para que unos robots –con una precisión perfecta- comiencen a soldar las piezas. Unas soldaduras, además, que pueden ser por puntos, por cordón o por láser, como en el Crossland X. “De todos ellos, el mejor es el de láser ya que luego no se aprecia una vez que se ha procedido a pintar el coche”, afirma Mar.

Lo cierto es que esta línea de soldadura también asombra por sus cifras: 105 líneas, 1.600 robots, 3.900 puntos de soldadura por carrocería. Este baile de los robots está continuamente acompañado por diferentes sonidos y melodías que cada una de ellas tiene un significado concreto. “Ahora incluso hemos añadido un nueva función y es que existen robots con unas cámaras muy precisas que hacen unas fotos a los puntos críticos de la carrocería para después comprobar esas fotos con un ordenador muy potente y ver así si hay algún desperfecto, por pequeño que sea”, señala Mar.

Nave de Pintura

Es otra de las partes importantes de la planta de Figueruelas. Sin embargo, es tan delicada esta nave que nosotros no podemos entrar a verla. Para hacerlo tendríamos que tener ropa especial para asegurarse así de que no introdujéramos algún tipo de fibra que dañara la pintura o las máquinas.

En esta parte no sólo se pintan los coches, sino que también se aplican los materiales anticorrosión y se produce el sellado del vehículo para que la carrocería sea completamente estanca y así no entre el agua.

Nave de Montaje y Acabado final

Y por último llegamos a esta nave que es donde más ‘actividad humana’ podemos apreciar. Aquí las carrocerías curiosamente vienen sin puertas –para que no se arañen-. Estas puertas se pondrán luego más adelante.

Es curioso además que en esta fase de montaje se puede ver a numerosas mujeres montando piezas grandes en los coches. Para que esto sea posible, Opel proporciona numerosos elementos que ayudan a que el trabajo del día a día sea lo menos sufrido posible. Por ejemplo vemos a una trabajadora que con una silla ergonómica e hidráulica va de coche en coche dándose impulso con los pies y montando el salpicadero así como otros elementos del vehículo.

Conviene recordar en este sentido que un coche cuenta con más de 4.000 piezas y todas ellas tienen que ensamblar, ajustar y funcionar al milímetro.

Aquí también es donde se produce la boda o el casamiento, que así es como lo llaman, de la carrocería con el motor. Ambos elementos se van juntando para unirse en cuestión de segundos. “Los motores vienen dedesde otra fábrica del grupo”, señala Mar. “Y todo bajo la producción ‘just in time’, es decir que las piezas van llegando según las necesidades de producción”, afirma.

Llegamos al final de nuestra visita. Es hora de la comprobación final. Es cuando los operarios acarician con guantes, todas las partes del vehículo para comprobar que no hay fallo alguno. También es el momento de realizar la alineación de los faros, las pruebas dinámicas y también es cuando se somete al vehículo a una lluvia torrencial para comprobar que no pasa ni una gota de agua al interior del mismo. Asimismo, el vehículo se prueba en una pista muy bacheada para comprobar que todos los ruidos que generan esas imperfecciones son normales y no salta anomalía alguna.

Nuestra visita a la fábrica de Figueruelas ha servido para valorar, todavía más, la industria del automóvil. Un sector que supone el 10% del PIB en España y del que dependen miles y miles de puestos de trabajo. Sin duda, una industria que hay que cuidar, mantener y apostar por ella para que siga dándonos buenas noticias.