Del Seat 600 al Mii: ¡Cómo hemos cambiado!

Para empezar el Seat 600 no contaba con un sistema de refrigeración del habitáculo . Tan sólo había una trampilla que si se abría dejaba pasar el calor del motor, pero también los gases. Y esto lo que hacía era provocar verdaderos problemas a la hora de circular cuando llovía o hacía mucho frío ya que los cristales se empañaban y la visibilidad se reducía enormemente. Y lo mismo ocurría con las luces. Los grupos ópticos del 600 eran unas pequeñas lámparas que iluminaban muy poco.

No obstante, estas prestaciones limitadas y el largo período de espera que te de daba Seat hasta que entregaban el vehículo –la lista de espera llegó a alcanzar dos años en los años 60- no repercutieron en unas ventas limitadas. ¡Todo lo contrario! Entre 1957 y 1973, fecha en la que se fabricó el último Seat 600, la firma española había producido casi 800.000 unidades de este modelo .

Y todo ello por no hablar de una dirección sin ningún tipo de asistencia que te obligaba a pelearte con el volante, de unos frenos que nada tienen que ver con los de ahora, de una velocidad máxima que alcanzaba los 95 kilómetros por hora…

Muchas veces, cuando presenta un modelo nuevo, no somos capaces de apreciar la innovación que lleva cada coche. Al final, como la mayoría de los modelos actuales tienen unos buenos frenos, una dirección precisa y unos consumos eficientes… pensamos que siempre ha sido así en la historia del automóvil.

Una celebración de récord

No obstante, como Seat no sería quien es sin el 600, desde la firma española han querido celebrar este aniversario de 60 años del 600 como se merece. Y para ello han preparado una jornada el próximo 9 de septiembre de 2017 en la que Seat intentará batir el récord Guinnes de juntar al mayor número posible de Seat 600 en un lugar. La localización escogida es el circuito de Barcelona en Montmeló. Y tal como apuntan desde la organización es que no sólo habrá más de 600 modelos del 600 sino que incluso la cifra será todavía mayor. Incluso están completamente convencidos de que se batirá el récord Guinness. ¡Sin duda, un bonito recuerdo para conmemorar este aniversario!