7 claves por las que el Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nos ha enamorado

Alfa Romeo acaba de iniciar la comercialización del Stelvio Quadrifoglio. Se trata de la variante más deportiva del Stelvio, el SUV de gran tamaño de la marca. Es un modelo que, aunque tiene carrocería de SUV o todocamino, en realidad es un deportivo puro. Nosotros lo hemos conducido en carretera y en circuito y nos ha enamorado. Así que aquí te damos los 7 apartados que más nos han fascinado.

1 El SUV más rápido del mundo

No lo decimos nosotros. Lo dice la propia marca, porque han batido el récord de circuito de Nürburgring, lo que ha permitido al Stelvio Quadrifoglio convertirse en el SUV más rápido en la historia del mítico trazado alemán.

2 La estética

Es espectacular. Cuando dicen que los italianos son los que mejor diseñan coches, por algo será. Y desde luego Alfa Romeo lo ha vuelto a conseguir con este modelo. Lo mires por donde lo mires llama la atención. Eso sí, tiene elementos específicos que sobresalen sobre el resto.

Por ejemplo, las entradas de aire sobre el capó, las llantas de 20 pulgadas, el frontal específico con la parrilla en forma de rejilla, los frenos específicos, los paragolpes, tanto delanteros como traseros y la insignia del trébol de cuatro hojas que hace referencia a todos los productos Quadrifoglio.

3 El motor

Otro espectáculo. Se trata de un motor desarrollado por Ferrari con seis cilindros en V, 2,9 litros de cilindrada y 510 CV de potencia. Un motor que logra la potencia máxima a 6.500 revoluciones y que consigue su par máximo de 600 Nm. disponible desde las 2.500 revoluciones.

Este motor luego sobre la práctica es una delicia. Empuja con una enorme contundencia y además es progresivo, es decir tiene mucha fuerza desde el primer momento y hasta el corte. Asimismo, este motor está asociado a un cambio ZF de ocho marchas que es muy rápido.

4 Las prestaciones

Una vez más increíbles. Sobre todo por la aceleración. Hablamos de 3,8 segundos en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y también su velocidad máxima que una vez más es sobrecogedora ya que puede lograr los 283 km/h. Estas prestaciones han permitido al Stelvio convertirse en el SUV más rápido del circuito de Nurbürgring, Alemania.

5 Su comportamiento

Es probablemente el aspecto más llamativo de este modelo. ¡Cómo va! En realidad, de hecho, parece más un deportivo que un todocamino. Nos ha encantado, por ejemplo, la dirección que es rapidísima. Basta una insinuación sobre el volante para que el coche gire. Además, la dirección es muy informativa y nos comunica continuamente lo que ocurre entre el volante y la carretera.

También nos ha gustado mucho la suspensión. Es firme pero a la vez no resulta incómoda. Esto hace que el Stelvio Quadrifoglio gire sin que la carrocería balancee, lo que permite que el coche vaya por su sitio y que, además, los pasajeros no se mareen en caso de que queramos aumentar el ritmo de la marcha.

6 El sistema Q4

En condiciones normales, la tracción se transfiere al eje trasero al 100%. Sin embargo, si el vehículo detecta pérdidas de tracción comienza a transferir hasta el 50% al eje delantero. Esto hace que el coche tenga un comportamiento muy noble.

Durante la conducción en circuito puedes frenar fuerte antes de la llegada de la curva, girar rápido y una vez superado el vértice comenzar a acelerar. Verás entonces, como el coche entra bien colocado en la curva y si desliza lo hace de forma progresiva para rápidamente retomar la tracción y seguir empujando hacia la salida de la curva. Es decir que es difícil descolocarlo y que en algún momento nos sorprenda con alguna reacción extraña.

7 Tecnología aplicada a la conducción

Otro de los aspectos que más nos han llamado es la tecnología que incorpora para aumentar el dinamismo. Por ejemplo, el DNA de Alfa Romeo. Se trata de diferentes modos de conducción que aprovechan al máximo la deportividad y eficiencia del vehículo: A, para el modo más eficiente; N, para el neutral y D, para el Dinámic o Dynamic .

A ello se suma un modo Race que desconecta el ESP y ofrece las máximas prestaciones del modelo. A todo ello hay que añadir otros elementos como el CDD o control del chasis o la suspensión activa, con diferentes modos de dureza de la suspensión.

Hasta aquí las virtudes. Sin embargo, ¿Tiene aspectos a mejorar? Pues la verdad es que es difícil encontrarle una crítica. No obstante, sí podemos comentar que su precio es elevado lo hará que sea un modelo sólo destinado para un público con mucho poder adquisitivo. ¿Y alguna más? Pues quizás también podemos destacar que la pantalla no sea táctil y quizás sea algo pequeña. Y, por último, algunos detalles de acabado también pueden ser mejorables. No obstante y aun así, son detalles pequeños que no restan lo más mínimo el enamoramiento que tenemos por este modelo.