Suzuki Ignis 2017: uno de los SUV más pequeños del mercado

Suzuki acaba de poner a la venta el Ignis. Se trata de un modelo completamente nuevo que tiene cierto aire de SUV y un enfoque destinado principalmente a la ciudad. Con lanzamientos como este se confirma una vez más la tendencia actual por los SUV, que ya incluso en algunos puntos supera el 30% de la demanda.

De hecho gracias al Ignis, Suzuki confía en crecer en España en torno al 15% en ventas para el próximo año 2018. Entre otras cosas porque la firma japonesa espera vender alrededor de unas 1.000 unidades de este modelo, una cifra bastante interesante teniendo en cuenta que en la actualidad, sin el Ignis, Suzuki comercializa en torno a 6.400 coches en un año.

El Ignis llega fruto de la tradición de Suzuki por los todoterrenos pequeños. En este sentido, su último exponente fue el Vitara a finales de los 80. Sin embargo, décadas antes ya había tenido otros tantos modelos, entre ellos el Jimny que también era un todoterreno puro.

Ahora el Ignis llega más bien como todocamino, como un SUV, aunque también hay que reconocerle que tiene ciertas aptitudes como todoterreno. No obstante, sí que es cierto que el principal enfoque de este nuevo Ignis es la ciudad.

Y no sólo la ciudad, sino también la gente joven. De ahí su gama de colores atrevidos o la posibilidad de mezclar dos colores en la carrocería si se suma el techo negro. Además, los interiores también son personalizables ya que los clientes pueden cambiar el color de algunas molduras.

Otra cuestión curiosa del nuevo Ignis es su tamaño. Es un coche muy pequeño. En concreto mide 3,70 metros de largo. Es decir, tan sólo es 13 centímetros más largo que un Fiat 500. Por tanto, con ese tamaño podríamos decir que su principal rival es el Fiat Panda, que presenta unas medidas muy similares.

Eso sí, mientras que el Panda nació más bien como un utilitario con formas de monovolumen, este Ignis ha nacido como un utilitario con formas de todocamino o SUV.

Una vez junto al nuevo modelo, lo que más nos llama la atención es su gran amplitud. Cuatro adultos caben perfectamente en este modelo. Además, los ocupantes traseros en ningún momento rozarán con sus cabezas en el techo ni con sus rodillas en los respaldos. En este sentido, sorprende el espacio interior que ofrece el Ignis para su corta longitud.

Sin embargo, las virtudes no se detienen ahí. Este nuevo modelo también destaca por su buena capacidad del maletero. De hecho, dispone de 260 litros, medida que se puede ampliar hasta los 373 litros ya que el asiento se desplaza longitudinalmente un total de 16,5 centímetros.

En marcha

Llega el momento de comenzar a rodar con este modelo. El Ignis está disponible con un único motor de gasolina, con cuatro cilindros, 1,2 litros de cilindrada y 90 CV. Además, hay una segunda versión que tiene un pequeño generador eléctrico que asiste al motor de gasolina para que sea más eficiente.

Así que comenzamos la toma de contacto, primero con el motor de gasolina y luego cambiamos al híbrido. Y desde aquí podemos decir que nos ha gustado bastante cómo se desenvuelve este motor. En primer lugar porque al estar acostumbrados a los de tres cilindros que tienes que llevar muy altos de vueltas, cuando coges un coche pequeño que tiene un cuatro cilindros con más bajos, ya de primeras agrada. Pero si además, el motorcillo es resultón y ofrece cierta agilidad al modelo, ya pensamos que ha cumplido su objetivo.

Es cierto eso sí, que hay que llevarlo alegre. Es decir no tienes que permitir que baje de ciertas revoluciones, ya que de lo contrario no habrá par alguno y las recuperaciones serán excesivamente lentas. Pero si tienes en cuenta eso y no dejas caer el cuentarrevoluciones, el Ignis será un modelo más que satisfactorio.

Y lo mismo ocurre con la variante híbrida que ofrece las mismas prestaciones, mejora los consumos y notas un poco más de alegría todavía cuando asiste el generador eléctrico.

Este motor, además, está asociado a dos posibles cajas de cambios. Por un lado tenemos el cambio de cinco marchas manual que ofrece un buen comportamiento y por otro un cambio automático que Suzuki denomina AGS.

Además, por si fuera poco en la gama, este Ignis está disponible con tracción delantera 4x2 pero también con tracción total 4x4. Se trata de un sistema de tracción total permanente, que impulsa los dos ejes y que está acompañado, además, del control de descenso. Este sistema unido a su corta distancia entre ejes hace que este modelo se desenvuelva perfectamente en terrenos complicados.

A ello hay que sumar un amplio equipamiento en seguridad, teniendo en cuenta que se trata de un coche de pequeño tamaño. En este sentido, el Ignis cuenta con una serie de cámaras que analizan los vehículos que nos preceden así como los posibles peatones.

De tal manera, que si el vehículo detecta que nos estamos acercando mucho a un obstáculo –ya sea un coche o un peatón- nos lanzará avisos de una posible colisión. Y lo mismo, con las líneas de la carretera, ya que el Ignis estará continuamente leyendo las líneas para advertirnos en caso de que nos salgamos, ya sea por distracción o cansancio.

Cierran la lista de elementos interesantes las luces de led, la pantalla táctil de 7 pulgadas que puede incluir navegador, además de ser compatible con Android Auto y Car Play y mostrar las imágenes de la cámara de visión trasera.

Por último y en cuento a los precios, la versión inicial con el acabado más bajo comienza en los 12.200 euros, descuentos incluidos. Sin embargo, si se quiere optar por más equipamiento, entonces su precio subirá a los 14.000 euros. Y, por último, si lo que buscas es la tracción total, el Ignis está disponible desde 13.700 euros. Suzuki ofrece, además, en todas las versiones de este nuevo un total de cinco años de garantía.