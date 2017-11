Al volante del nuevo Peugeot 308 GTI, el deportivo para todos los días

A la hora de comprarse un coche deportivo –y cuando hablamos de deportivo nos referimos a un turismo con más de 200 CV- son muchos los que al final se echan para atrás por el gasto. Y no hablamos sólo del coste de adquisición –que también-, sino más bien de la necesidad continua de visitar la gasolinera y pasar por caja.

Sin embargo, dentro del segmento de los compactos, hay modelos muy interesantes para todos aquellos que buscan una deportividad con un desembolso asumible. Hablamos de coches como el Seat León Cupra, el Peugeot 308 GTI, Ford Focus ST, Volkswagen Golf GTI u Honda Civic Type R…

Es cierto que todos estos modelos no son precisamente modelos económicos–se sitúan entre los 28.000 y los 45.000 euros- . Sin embargo, sí que podemos afirmar que son coches que -con un estilo de conducción es tranquilo- podemos estar hablando de una media de gasto -oficial- de entre los 5.7 litros y los 7.4 litros. Cifras más que razonables.

De todos ellos, hoy nos hemos puesto al volante del Peugeot 308 GTI. Este nuevo modelo, que fue introducido en 2015, recibe ahora en 2017 ligeras modificaciones que le otorgan mayor actualidad y protagonismo.

Y qué mejor para conocerlo que un ‘track-day’ en el circuito del Jarama, en Madrid. Y decimos que es una buena noticia rodar en este trazado, entre otras cosas, porque cuando un fabricante presenta un coche en circuito eso significa que está seguro de que tiene entre manos. Y es que un circuito no es precisamente el mejor lugar para un coche de calle. Las frenadas bruscas, el gran agarre del asfalto y las potentes aceleraciones hacen que los frenos y los neumáticos se desgasten con mucha facilidad. Sin embargo, Peugeot nos ha citado en el Jarama y eso es algo que agradecemos, puesto que va a ser una jornada de disfrute.

¿A quién va dirigido?

Antes de ponernos a los mandos, eso sí, desde Peugeot nos explican a quién va dirigido este modelo. Y en este sentido nos dicen que el Peugeot 308 GTI va principalmente destinado a parejas, con un nivel adquisitivo alto, que son apasionados del automóvil y que buscan deportividad, emociones y distinción, entre otros factores.

Es cierto que es un tipo de cliente que no es mayoritario. Por ejemplo, desde que Peugeot lanzara este 308 GTI la firma del león ha comercializado un total de 7.500 unidades, de las que casi el 7% -un total de 510 unidades- pertenecen al mercado español. De hecho España es un buen mercado para el Peugeot 308 GTI puesto que es el tercer país, sólo por detrás de Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Estas 250 unidades que se venden del 308 GTI que Peugeot vende cada año permiten al compacto del león ocupar la segunda posición de ventas en España sólo por detrás del Seat León Cupra y por delante del Ford Focus ST (216 unidades), Volkswagen Golf GTI (204 unidades) y Honda Civic Type R (70 unidades), entre otros.

En cuanto a los cambios de esta versión de 2017, vemos que lo más llamativos es una nueva parrilla delantera, un capó con formas diferenciadas, nuevas generosas entradas de aire y unos faros traseros con la iluminación en forma de garras. Cierra la lista de mejoras exteriores un color exclusivo que combina el azul y el negro.

Una vez dentro, comprobamos que el sistema de información y entretenimiento también presenta mejoras como la navegación conectadas TomTom Traffic 3D, la función Mirror Screen, además, de la introducción de diferentes ayudas a la conducción: prevención de cambio involuntario de carril, encendido y apagado automático de luces largas, reconocimiento y recomendación de señales, detección de atención, vigilancia del ángulo muerto y cámara de ayuda al estacionamiento.

Entrando en pista

Llega el momento de la verdad. Estamos sentados al volante del nuevo 308 GTI en la recta de boxes esperando que nos den la salida. Desde Peugeot nos han dicho que nos coloquemos un casco por seguridad ya que en un circuito solemos exprimir más los modelos de prueba.

Nos sentamos, colocamos el cinturón y la primera impresión que nos llevamos es el i-cockpit. Se trata del puesto de conducción de Peugeot que se caracteriza por tener un volante más pequeño de lo habitual y el cuadro de instrumentos situado por encima del volante.

Es un puesto que no gusta a todos por igual. Habrá apasionados que lo defiendan a ultranza y otros que lo critiquen más. Nosotros, pensamos que, al menos, necesitas cierta adaptación. Entre otras cosas porque el volante está situado en una posición baja, porque es más pequeño y porque esto hace que tiendas a girar más de la cuenta. No obstante, tenemos que reconocer que la dirección es muy rápida, aunque también muy sensible.

Nos ha gustado mucho cómo empuja el motor. Parece mentira que estemos hablando de un propulsor de cuatro cilindros con sólo 1,6 litros de cilindrada. Y es increíble también que Peugeot haya logrado una cifra de potencia de 270 CV con este motor. Además, otra de las virtudes del propulsor es que su elevado par –que es de 300 Nm- está disponible desde bajas revoluciones -1.900-. Eso significa que siempre que el cuentarrevoluciones esté por encima de esa cifra, el 308 GTI empujará con mucha fuerza.

Otro aspecto que nos ha sorprendido es la capacidad de tracción que tiene. En este sentido, cabe señalar que esta versión de 270 CV lleva un diferencial mecánico Torsen que trabaja para evitar pérdidas de tracción sobre todo cuando aceleramos a fondo a la salida de las curvas. Y cierran la lista de virtudes las llantas de 19 pulgadas con acabado en carbono, los neumáticos Michelin Pilot Spuer Sport –con medidas 235/35- y los frenos de disco de 380 mm delante y 270 mm. detrás.

¿Y el precio?

Este nuevo Peugeot 308 GTI está a la venta desde 32.050 euros. En una primera lectura pensarás que es una cifra elevada. Y no te faltará razón. Sin embargo, desde aquí te podemos asegurar que es un precio muy competitivo. Entre otras cosas porque de sus rivales sólo el Focus ST es un poco más económico. El resto, son todos más caros. Por tanto, desde aquí pensamos que el nuevo 308 GTI es una opción muy interesante para todo aquel que busque un compacto deportivo.