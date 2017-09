Los coches del futuro serán conectados, autónomos y eléctricos

SI algo hemos podido ver en el Salón de Frankfurt, que se celebra en Alemania hasta el próximo domingo, ha sido la tendencia de los fabricantes por vislumbrar cómo será el coche de la próxima década. Y en este sentido, tres son los ejes que hemos comprobado que se repiten en casi todos los prototipos presentados. La mayoría de ellos han presentado coches de concepto que son conectados, eléctricos y autónomos.

Cuando decimos conectados nos referimos a coches que tienen contacto con las infraestructuras –señales, edificios, carreteras e incluso otros coches-, pero también con las personas. En este sentido, son varias las marcas que afirman que el coche será una prolongación del hogar y de cada uno de nosotros.

En cuanto a la electrificación, ya es un hecho. La gran mayoría de marcas han señalado que en la próxima década sólo comercializarán modelos electrificados o parcialmente electrificados, abandonando así los motores que sólo utilizan combustibles fósiles (diésel y gasolina).

Y por último, autónomos. En este sentido, Audi iniciará a final de año la comercialización del Audi A8 que podrá incorporar el nivel 3 de autonomía. Esto supone que –una vez que se legalice la situación- el coche podrá circular solo hasta 60 kilómetros por hora en vías con una separación física entre carriles. Esto es el primer paso hasta la llegada de los modelos completamente autónomos o de nivel 5 que muchos fabricantes estiman que serían una realidad en 2030, aproximadamente.

500 km de autonomía en eléctrico

Analicemos, no obstante, cada uno de los prototipos presentados en Frankfurt. Y en este sentido, destaca especialmente Audi con dos coches de futuro. Se trata del Elaine concept y el Aicon concept. Del primero, podemos señalar que supone el perfeccionamiento en la electrificación de un modelo. En concreto, el Elaine concept es un prototipo con carrocería de SUV, gran tamaño y dos motores eléctricos –uno en cada eje- que logran hasta 503 CV de potencia. Sin embargo, y aquí viene lo más importante, el Elaine concept tiene 500 kilómetros de autonomía, una cifra que es bastante interesante para ser un eléctrico.

El siguiente prototipo, también presentado por Audi en Frankfturt, se llama Aicon concept y es el modelo que ilustra la primera página de este reportaje. El Aicon concept va un más allá que el anterior prototipo. Mientras que el Elaine concept tenía un nivel 4 de autonomía, este otro –el Aicon concept- es un nivel 5. ¿Y esto qué supone? Pues que este coche de concepto ya no tiene ni pedales, ni volante. Es, por tanto, un adelanto de lo que la firma de los cuatro aros prevé que sea la movilidad de la próxima década. Y no hablamos sólo de coches que circulan solos. Audi afirma también que los modelos autónomos serán coches completamente diferentes ya que no necesitarán, por ejemplo, los faros para que el conductor pueda ver. Entre otras cosas porque el coche contará con decenas de sensores y radares. De ahí que el frontal de este prototipo monte cientos de píxeles triangulares que permiten crear un lenguaje visual que puedan entender peatones, así como otros coches.

Otro modelo que nos ha llamado mucho la atención en Frankfurt ha sido el Renault Symbioz, un prototipo que destaca por dos cualidades. La primera de ellas, según afirma Renault, es que este coche de concepto es una prolongación del hogar –ver apoyo en la primera página-. Y la segunda es porque incorpora un nivel 4 de conducción autónoma. A ello hay que sumar su sistema de propulsión completamente eléctrico con cerca de 670 CV y su autonomía cercana a los 500 kilómetros. A ello hay que añadir que la recarga rápida –el 80%- se realiza sólo en 20 minutos y que el coche estará completamente conectado para recibir cualquier información del exterior.

Más cercano es el BMW i Vision Dynamics, un prototipo presentado por la firma alemana y que anticipa el que podría ser el i5 de 2019. Este coche de concepto tiene una carrocería mitad berlina, mitad coupé. Pero lo más importante es la tecnología, ya que estaríamos hablando de un sistema de propulsión eléctrica con un sistema de baterías que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 500 kilómetros.

El coche, prolongación de la casa

El prototipo Symbioz, presentado por Renault en Frankfurt da un paso más allá. Entre otras cosas porque el coche pasa a ser una prolongación de la casa –para ello es básica la conducción autónoma ya que nos permitirá seguir haciendo cosas dentro del coche–. Y no sólo eso. También el coche se integrará dentro del hogar, ya que se convertirá en una habitación adicional, móvil, modular y multifuncional. Además, ambos –tanto coche como hogar– compartirán la energía. Esto significará que el coche también podrá alimentar el hogar por medio de una red eléctrica avanzada. Además, el coche tendrá mucha superficie transparente –desarrollada en diversos materiales– para permitir mejor esa integración con el hogar.