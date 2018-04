Amazon quiere dejar las compras en el maletero de tu coche

Por el momento está en una fase inicial. Y sólo está disponible en Estados Unidos. Pero no hay duda de que la compañía norteamericana querrá, en un futuro próximo, instaurarlo en el resto de países.

Se trata de una nueva posibilidad que permitirá a los mensajeros dejar los paquetes y compras realizadas en la web de Amazon en el maletero de tu coche. Eso sí, por el momento el servicio sólo está disponible para los usuarios premium, aquellos que pagan una cantidad fija por sus envíos de Amazon al año, que tengan un Volvo de última generación así como otras marcas que firmen acuerdos con Amazon.

Asimismo, estos usuarios tienen que haberse instalado la aplicación ‘Amazon key‘ y vincular su cuenta de ‘Volvo on Call’ con su cuenta de Amazon. Una vez realizado esto cuando el usuario realice una compra en Amazon tendrá que seleccionar la opción de entregar en “el automóvil” a la hora de efectuar el pago.

Además, también hay otra particularidad y es que el vehículo no puede estar en ningún lugar aparcado que no sea al aire libre o tenga una entrada restringida.

Esto es algo lógico puesto que si se dejara el vehículo en un parking subterráneo no recibirá cobertura móvil y no se podría comunicar con el vehículo el usuario para poder abrir el maletero o las puertas. Y en un recinto cerrado al público tampoco podría ser porque el mensajero no tendría acceso al mismo.

Por último, el vehículo también debe estar en una zona de reparto similar a la del domicilio de cliente. A partir de ahí el mensajero llegaría con el paquete, el cliente recibiría una notificación y daría permiso al mensajero por medio de la aplicación del móvil, abriendo el maletero o las puertas, para que introdujera el paquete.

A partir de ahí, el mensajero volvería a mandar un mensaje al usuario señalando que el paquete está en el coche y que el vehículo ha quedado cerrado completamente.

Ventas por internet

No es la primera vez que Amazon quiere entrar en el sector de los coches. Si ahora está buscando la forma de dejarte los paquetes dentro del vehículo, hace ya algunos muchos la compañía líder de comercio en internet dio muchos titulares cuando comenzó a vender coches por internet junto a Opel.

En concreto, el acuerdo al que llevaron Opel y Amazon fue el de comercializar una edición especial del nuevo Grandland X. En concreto fueron 20 las unidades destinadas a la venta que los clientes recibirían 72 horas después de haber formalizada la compra.

"El Opel Grandland X ya está disponible en nuestra red de concesionarios de Opel pero hemos querido colaborar con Amazon.es para beneficiarnos de su conocimiento en el ámbito de la venta online y explorar nuevas vías de satisfacer las necesidades de nuestros clientes", afirma la directora de Marketing de Opel España, Paula Bartolomé.

Seat incorpora el asistente de voz de Amazon Alexa

Por otra parte Amazon también ha buscado entrar dentro de los vehículos por medio de Seat y el servicio de voz interactivo Amazon Alexa. Seat, en concreto, señala que es la primera marca de automóviles en Europa en integrar en sus vehículos este servicio. No obstante todavía este servicio no está disponible en España ya que están en desarrollo.