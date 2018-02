Entre zapatos y deseos de paz

Más de medio millar de escolares de Huelva no acudieron ayer a sus clases. Dicho así, habría que proceder a sancionar a la autoridad educativa que motivó semejante caso de absentismo, aunque la razón era más que justificada, toda vez que en la plaza de las Monjas, los escolares, aquellos que en definitiva se harán cargo de la sociedad que les leguemos, recibieron la mejor lección de su vida. Con zapatos adornados y plantados con el único límite de su creatividad, los más jóvenes recordaron a Gandhi y no sólo a la frágil apariencia del hindú, sino a toda la filosofía que trajo su vida y que demuestra que setenta años después de su asesinato, todavía hay valores que sobreviven al paso del tiempo.

Los alumnos pertenecían a los 24 centros de la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, que en toda la provincia suman 166; todos ellos confirmaron su presencia conforme eran nombrados por el delegado de Educación, Vicente Zarza. El lema del encuentro era Zapatos, clima y paz, representados in situ, con la colocación de un calzado que tal vez nunca fue tan protagonista. El objetivo, todavía mejor: la promoción de valores universales como instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.

Vicente Zarza llamó a superar el marco de la escuela para formar a "personas íntegras, que sepan ponerse en el lugar del otro".

El alcalde de Huelva aseguró que "hay muchas formas de trabajar por la paz desde nuestro compromiso privado y público del día a día, pero sin duda la mejor manera es compartir eventos con quienes mejor recogen la semilla de ese ideal de un mundo de entendimiento y de tolerancia, porque los niños son abiertos, generosos y sinceros; en ellos sí existe esa palabra en mayúsculas que es la paz, y es nuestro deber trabajar para concienciarlos desde pequeños, para que no olvidemos nunca esa aspiración, actuando como un boomerang de vuelta a los mayores, defendiendo la no violencia".

Pancartas en inglés, recuerdos de canciones de Liverpool, All you need is love y momentos en los que la defensa del reciclaje con mensajes de básico cumplimiento como el apagar las luces nada más salir de la habitación, cerrar los grifos cuando no se utilicen o separar los residuos, superaban a la propia convocatoria del día en un guiño hacia la tolerancia con el medio ambiente, también una manera de estar en paz con el planeta.

La promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar, constituyen finalidades fundamentales del sistema educativo andaluz. La Consejería de Educación se suma a las iniciativas de los centros educativos para conmemorar esta efeméride invitando a toda la comunidad educativa de Andalucía a difundir y dar a conocer las mejores prácticas que, en este ámbito, se están llevando a cabo por la paz, la tolerancia y la convivencia en Andalucía, a través de la educación. Para ello ha propuesto la etiqueta en Twitter #diadelapaz, a través de la cual los centros pueden exponer las actividades y compartirlo en la red social. Asimismo, a través de su Portal de Convivencia divulga los valores universales de la cultura de paz y contribuye de manera especial a dar a conocer el importante trabajo que, en el ámbito de la convivencia, desarrollan los centros docentes andaluces. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz (Denyp) se inspira y se fundamenta en las normas relativas a los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.