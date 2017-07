La venta ambulante ilegal merma en más de la mitad la cifra de negocio del comercio

El Ayuntamiento de la capital ha atendido la reivindicación de los comerciantes y busca la complicidad del ciudadano para acabar con la venta ambulante ilegal, una práctica que merma en más la mitad la cifra de negocio del comercio tradicional en la ciudad. Así ocurre, tal y como apuntó ayer el presidente de la Agrupación de Comerciantes de Isla Chica, Juan Carlos Vizcaíno, en esta barriada de la capital, donde las fruterías ven caer "entre un 60% y 70%" sus ventas por la competencia desleal de vendedores sin licencia de productos perecederos, o en el resto de tiendas, que sufren pérdidas de "más del 50%" debido a las falsificaciones.

Junto a Isla Chica, el Centro y la Orden son las áreas más afectadas de la ciudad por esta lacra y, para combatirla, el Consistorio ha puesto en marcha (bajo el lema 'no a la venta ambulante ilegal; sí al comercio tradicional') una campaña de concienciación social en la que advierte a los ciudadanos de estos barrios, así como a los usuarios de los centros comerciales, de los riesgos y perjuicios que conlleva comprar en puestos de venta ambulante ilegal.

Según explicó el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos y responsable de Comercio, Jesús Manuel Bueno, con esta iniciativa, además de prevenir de efectos negativos a varios niveles, se promueve la necesidad de apoyar al comercio tradicional de proximidad, que es "el que ofrece calidad y garantía". Un sector que tildó de "fundamental" para la economía, empleo y la vida en la ciudad y con el que el Consistorio trabaja desde la Mesa del Comercio.

El Consistorio ha editado 25.000 dípticos con los mensajes de esta campaña, material que será distribuido para informar y sensibilizar a los onubenses, de modo que sepan que con la venta ambulante ilegal "quien compra pone en riesgo su salud y la de los suyos; permite que le timen, que le engañen; renuncia a sus derechos como consumidor; colabora con el deterioro del entorno y la calidad de vida en su ciudad; contribuye a que cierren comercios y empresas y se pierdan puestos de trabajo; y además, se apoya a las "mafias".

El edil hizo un llamamiento a los onubenses para que no sean cómplices de la explotación laboral que hay detrás de este negocio, amén de que los puestos ilegales de venta ambulante no pagan impuestos, por lo que son "un fraude" a Hacienda y a la Seguridad Social, según manifestó.

La iniciativa se complementa con la intensificación de las inspecciones policiales en los últimos meses para erradicar estas prácticas en la ciudad, tal y como recordó el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño. Fue en abril cuando se puso en marcha un plan de acción entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno para coordinar esfuerzos entre la Policía Local y la Nacional para erradicar la venta ambulante ilegal, en respuesta a una reivindicación que el sector del comercio, a través de CECA-Huelva, había trasladado a ambas administraciones.

Desde entonces, el balance de esta colaboración da cuenta de la efectividad de las acciones, toda vez que se han intervenido "una tonelada en productos perecederos, así como cien artículos de ropa y cien de complementos".

Precisamente tanto Juan Carlos Vizcaíno como el presidente de CECA-Huelva, Antonio Gemio, y el de la Agrupación de Comerciantes de las Calles del Centro, Juan Carlos Moral, subrayaron los resultados ya visibles en la calle del plan de acción policial que se lleva cabo desde hace tres meses para acabar con esta lacra tan nociva para el comercio tradicional.

"Esperemos que siga así, pero lo más difícil es concienciar al público. Tenemos el apoyo total de la Policía Local, de la Nacional y del Ayuntamiento. Pero tenemos que convencer al consumidor que no compre y eso es lo verdaderamente difícil. Si no educamos a la gente y ven el grado tan alto de responsabilidad que tienen no avanzaremos", valoró Moral.