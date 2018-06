La venta de vehículos diésel pierde terreno en favor de los de gasolina

Los puntos a favor y en contra en la compra de un vehículo es algo común que va más allá de que el modelo entre por los ojos. Ojear el mercado, precios, características, motor y servicios extras son algunos de los factores que entran en juego a la hora de adquirir un vehículo que acompañará al conductor durante varios años de su vida. El tipo de fuel es un condicionante fundamental y que hoy en día ofrece un amplio abanico para el cliente. Al tomar ejercicios pasados, gracias a los datos de MSI para Faconauto, se puede comprobar cómo los vehículos diésel predominaban en las matriculaciones que se realizaban en la provincia de Huelva. Hasta 4.373 matriculaciones en turismos y 4x4 se registraron de vehículos diésel en el año 2016. La elección de ese fuel superó en 1.720 unidades a los puramente gasolina. Desde entonces, las matriculaciones han sufrido un vuelco. Los vehículos diésel descendieron un 5,1% en 2017 y hasta el 29 de mayo de 2018, la caída seguía en un 4,5%, mientras que los turismos y 4x4 gasolina han ascendido un 20,6% en 2017 y un 25,4% en el acumulado de este curso. Estos números han provocado que en 2017 la diferencia entre diésel y gasolina fuera de 948 matriculaciones y que en 2018 se encuentre a tan sólo 81.

"Lo que está frenando la venta del diésel es un poco por los mensajes que le está llegando a la gente de que estos vehículos en poco tiempo no van a poder circular por dentro de una ciudad", apunta el director de Huelva Motor, Juan Pérez. Lo que es cierto es que las ventajas y desventajas de un tipo de fuel evolucionan con el paso de los años. Así, los beneficios que "tenía el diésel hace diez años no son los mismos que tiene ahora", explica el jefe de ventas de Toyota Huelva, Francisco Fernández. Y es que, apunta, que el primer motivo es el precio del combustible puesto que las diferencias que había antes ya no existen y ahora "son céntimos de diferencia". Otro de los posibles motivos que esté frenando la caída de las matriculaciones de vehículos diésel llega por el endurecimiento de las emisiones. Al partir de la base de que el diésel "es una mecánica más cara" y que además "tiene un mantenimiento más costoso", al añadir las medidas de emisiones y que "se están endureciendo e incrementando en los últimos años, y en el futuro irá a más", provoca que el mantenimiento de los diésel sea "mucho más alto", además de que los motores "sufren más por las temperaturas", explica Fernández. El jefe de ventas de Toyota también toma como factor el modelo de conducción. "La mayoría de los coches que se compran, el 60-70% de kilómetros se hacen en ciudad", por lo que la necesidad de un vehículo diésel para ahorrar combustible "ya no es tanta". Y así, en una conducción urbana, el diésel no alcanza una temperatura suficiente para que se elimine la suciedad que se queda dentro del coche. Fernández asegura que es el principio del fin del diésel "en vehículos urbanos". Juan Pérez, de Huelva Motor, también asegura que "en las grandes ciudades, próximamente, el tema del diésel va a dejar de circular. Lo que está claro es que al final nos vamos a volver todos un poco más ecológicos, que no viene mal".

Algunas marcas señalan que "todavía queda" para que el diésel desaparezca

La responsable de marketing y comunicación de Autogotran SA y Atlántida Premium, Raquel Hueso, apunta otra perspectiva desde la que habría que ver "en qué tipos de marcas es donde se está experimentando" el descenso de la venta de diésel y el aumento en gasolina. Desde su apreciación personal, lo que el Gobierno está anunciando "no está tan cerca como da la sensación", pero sí que es verdad que dependiendo del perfil del comprador, con más o menos poder adquisitivo, tendrá más miedo o no a comprar un vehículo de un determinado fuel por lo que pudiera ocurrir en el futuro. Una opinión, la de Raquel Hueso, que llega del feedback que recibe de la calle, y es que "la realidad de que el diésel desaparezca de mi producto, todavía queda".

En cuanto a las nuevas normas de la Inspección Técnica de Vehículos, como las administrativas o la inspección de los sistemas de anticontaminación de los vehículos a través de sus centralitas electrónicas (que entrará en vigor en Huelva a partir del 10 de septiembre), Juan Pérez, señala que son normas que "tenemos que aceptar y aplicar". El director de Huelva Motor, incluso, "endurecería las medidas" ya que hay coches circulando "que cuando te pones detrás de ellos, que Dios te coja confesado", sobre todo en el tráfico grande. Y es que "cada vez van a ir cerrando más el círculo para que los coches sean menos contaminantes". Por su parte, Francisco Fernández, señala que "cuanto mejor sea el parque que está en circulación, mejor para todos", aunque sí que es cierto que "Huelva es uno de los parques más viejos de España y a la gente deberían ponérselo fácil para ese cambio de vehículos", ya que la provincia registra el segundo peor sueldo medio anual de España.