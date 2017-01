Los vecinos piden más vigilancia en el Parque Moret tras arder una caseta

Un incendio ocurrido en la noche del pasado domingo, en torno a las 20:30, acabó con la estructura de la caseta-embarcadero de la laguna interior del Parque Moret, un acto que tanto el Ayuntamiento de la capital como los vecinos de la zona achacan a un acto vandálico, si bien la Policía Científica realiza la investigación pertinente, tal y como aseguraron ayer desde el Consistorio.

El suceso ha despertado una marea de indignación en las redes sociales, donde cientos de onubenses expresan su hartazgo por este episodio ante el que piden más civismo y vigilancia municipal. También lo exige la Plataforma Parque Moret. Su presidente, Pepe Brejano, criticó esta "falta de vigilancia", al tiempo que puso el énfasis en el "desinterés" e "indiferencia" de la ciudadanía hacia el patrimonio de la ciudad. "Tenemos un parque inmenso, con un valor extraordinario y no debemos abandonarlo o sentir que su cuidado no es cosa nuestra. Yo llamo a la conciencia ciudadana desde estas líneas", señaló.

Brejano, por otra parte, insistió en que corresponde a los responsables municipales tomar cartas en el asunto de manera definitiva. No en vano, considera que este acto vandálico es un episodio "similar a los que vienen ocurriendo en el parque desde hace varios años". Algunos, a su juicio, son "pequeños", aunque en otras ocasiones, como ocurrió el domingo, son "de importancia grave". Sea como fuere, valoró que "hay que tomar una determinación y pensar que el parque costó mucho dinero y mucho esfuerzo de la ciudadanía en su momento y que ahora no se puede abandonar".

Y es que, en estos momentos, según indicó, "nadie vela por la seguridad del parque, más allá de que de vez en cuando aparezca por allí un coche de la Policía Local", cuando debería contar, bajo su punto de vista, con un servicio de vigilancia regular y no esporádica.

Desde el Ayuntamiento aseguraron ayer que el incendio de la caseta es "un suceso aislado" y anunciaron que la Policía Local, dentro de su ronda de seguridad por la capital, intensificará su presencia en la zona, especialmente en los días posteriores al incendio.

La medida no satisface a la plataforma, ya que entiende que el Parque Moret, que ocupa unas 30 hectáreas, es una parte muy importante de la ciudad en lo que a superficie se refiere y, por lo tanto, hay que atenderlo como tal, con su correspondiente vigilancia. Para Brejano ya no es válido el argumento de que no hay presupuesto y que, por ende, no se puede hacer nada más, ya que "muchas veces se gasta el presupuesto en cosas que no son prioritarias y esto es una urgencia".

La caseta y el embarcadero con botes a remo -habilitados para la práctica de nautimodelismo- no formaba parte del proyecto inicial del arquitecto Jaime López de Asiain, sino que fue una obra de mejora del Parque Moret.

Sin embargo, ya desde la misma inauguración del parque, un histórico 20 enero de 2007 en el que se rememoró el mismo día de hacía 97 años (cuando se inauguró el antiguo Parque Moret, que desapareció en la década de los sesenta con la construcción de la Ciudad Deportiva), este estanque-embarcadero fue la dotación estrella.

En plena fiesta del Patrón San Sebastián se inauguraron las 30 hectáreas del bosque del Conquero, un proyecto en el que el Ayuntamiento invirtió nada más y nada menos que 8,5 millones de euros.

Pero la caseta del embarcadero, según recordó Brejano, no tenía ningún tipo de actividad y estaba cerrada desde hacía algún tiempo. Al considerar que esta caseta de madera con su embarcadero suponía contar con un recurso muy importante, los vecinos propusieron al Ayuntamiento emplear este área como centro para el desarrollo de actividades deportivas, una solicitud que "desgraciadamente no ha sido atendida".