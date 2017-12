Los vecinos quieren un mejor asfaltado

La renovación del asfaltado de las calles es una de las principales reivindicaciones de la Asociación de Vecinos La Noria de Vicente Mortes y José Antonio. Su presidente, Manuel Gómez, señala que se ha pedido al Ayuntamiento de Huelva el arreglo del asfalto en varias calles, "han pasado dos planes de asfaltado y no se han incluido y ahora van a meter dos", Zufre y Camarada Fernando del Castillo. Aparte, pide que "se parchee" el resto.

Gómez apunta que el asfaltado de la calle Zufre "es primordial". Se encuentra en la parte posterior de la antigua cárcel de Huelva, "y está fatal". Señala que hay otras vías "que están en muy malas condiciones", como es el caso de la calle Valdelamusa. Explica que desde la Administración local se "le ha dedicado más atención a las zonas más visibles. Nosotros estamos en un rincón de Huelva pero también pagamos los mismos impuestos que los del centro de la ciudad".

El representante vecinal señala que hay "mucha burocracia" en el Ayuntamiento

Tampoco está satisfecha la Asociación de Vecinos La Noria de Vicente Mortes y José Antonio con el resultado final de la pérgola de la avenida Camarada Paulino González. Gómez indica que ya debería estar cubierta de vegetación y, sin embargo, las plantas trepadoras que se plantaron hace años para este fin no cubren ni el muro lateral. Gómez explica que el tratamiento que se le está dando a estos ejemplares no es el adecuado, de ahí que no están cumpliendo con la función para la que fueron plantados, que era ornamentar el espacio cubriendo el armazón y crear una zona de sombra, de ahí la hilera de bancos que se instaló.

Excepto la pérgola, destaca que el servicio de jardinería en el resto del barrio funciona bien. Comenta el presidente de los vecinos que "se cambiaron árboles que estaban en mal estado" en distintos puntos de la barriada, aunque quedan otros dos que hay que reponer.

Por otra parte, asegura que "el acerado no está mal", se mantiene en condiciones "porque estamos encima constantemente, en cuanto vemos una loseta suelta estamos llamando al Ayuntamiento".

Según el representante vecinal, el servicio de limpieza es acorde a las necesidades de la barriada. Manifiesta que en la Plaza Vicente Mortes hay grandes árboles, que sueltan hojas, "hay que estar constantemente limpiando y vienen a baldear todos los lunes".

Afirma que desde la Administración local se atienden las peticiones de la asociación vecinal. "El contacto con el Ayuntamiento no es malo", aunque responde a veces con más celeridad que otras, "hay mucha burocracia, hay que pasar por muchos estamentos hasta llegar al punto clave para que te den respuestas exactas".

No obstante, desde la asociación de vecinos "estamos muy encima" de las necesidades y carencias del barrio, "pero las cosas desde el Ayuntamiento van muy despacio".

La asignatura pendiente de la barriada Vicente Mortes y José Antonio es la puesta en marcha de la Unidad de Ejecución número 15, que contempla el espacio comprendido entre las calles Camarada José López Luque y Camarada Manuel María Carrasco y la trasera del polideportivo Las Américas.

Se pretende dotar a este tramo de la calle Camarada José López Luque de una nueva fachada urbana así como de la misma anchura de acerado del resto de la vía. Esta nueva fachada estaría conformada por cuatro bloques de viviendas de cuatro plantas de altura, así como una casa de dos plantas en la confluencia con la calle Camarada Manuel María, que irían alineada con el resto de las viviendas existentes.