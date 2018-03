Los vecinos quieren un entorno agradable

Cardeñas es un barrio tranquilo en el que todos los vecinos se conocen. Lo conforman 106 viviendas unifamiliares, distribuidas en cuatro calles, y un gran porcentaje de su población es mayor de sesenta y cinco años. No cuenta la barriada con comercios ni dotaciones. El único espacio público es el Parque Marcelo Delgado, que presenta un estado lamentable por su falta de conservación.

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) se proyecta, en la calle Marismas del Tinto, entre las calles Marisma de las Yeguas y Marismas de Mendaña, una plaza de 1.200 metros cuadrados de superficie, que integrará juegos infantiles y un circuito biosaludable con zona de ejercicios para mayores.

Reclaman más presencia policial para evitar que se celebren botellones en el barrio

La presidenta de la Asociación de Vecinos Las Salinas, Cecilia Rodríguez, la representante vecinal más joven de la capital onubense, señala que desde el Ayuntamiento de Huelva les indicaron que las obras iban a empezar en septiembre de 2017, pasando luego a decir que sería en octubre, y posteriormente, que en enero de 2018, "y ya estamos en marzo y no sabemos nada al respecto".

Explica que no hay en la barriada ningún espacio para que los niños jueguen. Los chavales tienen que contentarse con el callejón existente a la entrada de la sede vecinal o los descampados que rodean el barrio, en los que crecen las hierbas y matorrales. La representante vecinal pide al Consistorio que se acondicione y desbroce esta planicie, en la que, según indican los mayores, hay varios pozos. Rodríguez subraya que la proliferación de hierbas trae consigo todo tipo de insectos y, aparte, cuando llega el buen tiempo supone un riesgo, ya que se suelen declarar incendios.

Respecto a los bichos, aclara que "cada treinta días vienen a fumigar y este año no hemos tenido cucarachas", pero "vienen gracias a los vecinos, que utilizan La Línea Verde".

La presidenta de la asociación de vecinos no entiende cómo una entrada principal a Huelva puede presentar esta imagen de abandono, tanto en el entorno de la barriada como en el otro margen del Paseo Marítimo. "Es una entrada principal y está dejada de la mano, es el paso hacia las playas y se da una imagen de la ciudad pésima, de suciedad y dejadez, no se hace nada por mejorarla".

También reclaman desde la asociación de vecinos una mayor presencia policial. Rodríguez apunta que desde hace unos meses se traslada los fines de semana una pandilla de menores para hacer el botellón en el espacio existente a las puertas de la sede vecinal. "Los vecinos llaman a la Policía y tardan en venir". Comenta que no se le puede decir nada a los adolescentes porque se encaran y la mayoría de las personas que viven en Cardeñas son mayores.

Destaca que ahora se trata de día puntuales, pero temen que cuando llegue el buen tiempo lo hagan de manera más habitual. "Son todos menores, con edades comprendidas entre los trece y los catorce años", a lo que añade que "ya el verano pasado venían pero no tanto como este año".

No tienen queja los vecinos del servicio de limpieza, aunque ellos también contribuyen a mantener limpio el barrio, pues cada uno se encarga de limpiar su parte de acera. No obstante, no están satisfechos con el servicio de jardinería, "no es eficiente", las hierbas crecen en los alcorques.

Una de las carencias de la barriada son las comunicaciones. La única línea de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) con la que cuentan es la 12, y ésta "ha recortado su trayecto".