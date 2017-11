Los vecinos quieren ampliar la sede

La ampliación de su sede es una de las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Los Rosales de Balbueno. Su presidenta, Charo Tristancho, comentó que en el proyecto original se contemplaban dos plantas, aunque finalmente se construyó un edificio con una sola, una construcción que se ha quedado pequeña ya que se trata de "una asociación viva".

La representante vecinal propone que se incremente la superficie de la edificación aprovechando para ello el espacio existente a la derecha de la construcción, en la plaza de la Autonomía, una propuesta que ha trasladado al Ayuntamiento.

Las instalaciones acogen ocho talleres del programa Cultura en los Barrios

En la sede vecinal se imparten ocho talleres del programa municipal Cultura en los Barrios, concretamente zumba, pintura, compás flamenco y coro, cocina, corte y confección, baile flamenco, punto y ganchillo y guitarra. Aparte, la asociación vecinal colabora con el Banco de Alimentos en el reparto de los productos alimenticios entre las familias más necesitadas de la zona. También se recogen en las instalaciones vecinales ropa y aceite usado para Madre Coraje.

Tristancho apuntó que la asociación de vecinos está además abierta a otros colectivos, de hecho, en su sede ensaya y da clases la Banda de Música Nuestra Señora de la Cinta, formada por 65 componentes, así como el grupo Entre sueños.

La representante vecinal subrayó que "la gente en los barrios estamos trabajando", a lo que añadió que "trabajamos todo el año", con el único objetivo de "intentar que el barrio no se deteriore". Indicó que su asociación tiene buena relación con la Administración local, pero "en general el movimiento vecinal siente que el Ayuntamiento no tiene esa conexión con las asociaciones". No tiene en cuenta que "los ojos del Ayuntamiento son las asociaciones de vecinos", que "la participación ciudadana es esa conexión con ellas".

Recordó que gran parte de las dotaciones con las que cuenta actualmente el barrio se consiguieron gracias a la lucha del movimiento vecinal. Se refirió a los centros educativos, las pistas deportivas, el campo de fútbol, el centro de salud, la sede vecinal, e incluso el centro de inserción laboral.

Explicó que hay técnicos municipales que van a los barrios, "pero no viven en ellos y no ven los problemas". Recalcó que en el caso de Los Rosales, "hay que trabajar mucho con la mujer y la juventud", y para ello "hay que tener recursos que la asociación no tiene".

Según Tristancho, "hay un abandono grande en cuanto a la limpieza y la jardinería". Señaló que para toda la barriada hay un barrendero, "el chaval es extraordinario, se nota cuando está en el barrio", pero considera que un operario no es suficiente. Incidió en que se trata de un área muy grande, la comprendida entre las calles Encinasola y Príncipe de las Letras y las avenidas Fuerzas Armadas y Nuevo Colombino, y "hacen falta por lo menos tres".

Respecto a los jardines, destacó que están bastante descuidados, sobre todo en las plazas Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, donde parte del césped está seco, se han perdido parte de los setos y hay árboles de gran porte, sin podar. La representante vecinal denunció que las ramas llegan hasta las viviendas y que algunas están medio caídas, lo que supone un peligro para los transeúntes.

Tristancho criticó el deterioro del parque José Carrasco. Manifestó que hay pintadas, el césped no está cuidado, las palmeras necesitan un poda, y la pérgola presenta un estado lamentable.

Un espacio que sí se ha recuperado es la plaza Galeote, que remodeló hace poco el Consistorio.