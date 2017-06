Los vecinos de Marismas del Odiel avisan de que la lucha "no acaba aquí"

Lo que no finalizará es la lucha de los residentes de esta barriada de la capital, ya que aseguran ser conscientes de que "falta mucho camino que recorrer". En este sentido, el portavoz vecinal recuerda que "el compromiso de la Administración, y es lo que se aprobó en el Parlamento Andaluz, pasa por "la construcción de entre 310 y 320 viviendas y sólo se han construido cien".

Matías Lazo, presidente de la Asociación de Vecinos Marismas del Odiel, expresó ayer su alegría porque el próximo lunes los vecinos adjudicatarios de las viviendas del programa Casa por Casa recibirán las llaves de sus casas de Santa Lucía tras once años de lucha y espera en los que nunca perdieron la esperanza.

89 casas en septiembre de 2013 y el resto en diciembre de 2016

En septiembre de 2013 la Junta concluyó 89 de las cien viviendas de Santa Lucía, pero el Consistorio no llevó a cabo la urbanización a la que se comprometió en 2008, por lo que se paralizó la construcción de las once casas restantes. Tampoco hizo frente el Ayuntamiento a las indemnizaciones por el vuelo de las casas hasta que el 25 de mayo 2016 el Pleno aprobó con el voto a favor de todos los grupos una modificación presupuestaria de 3,2 millones para cumplir el compromiso con los vecinos de Santa Lucía. La dotación fue destinada a pagar las indemnizaciones por el vuelo de las viviendas de esta zona, contempladas en un convenio que se remonta al año 2009. La totalidad de las casas están construidas desde diciembre de 2016, pero cuando la Junta se lo notificó a los vecinos para que pidieran la subvención éstos se negaron al no poder hacer frente a la tributación ante Hacienda por el consiguiente incremento patrimonial. Exigían la permuta contemplada en la PNL aprobada por todos los grupos en el Parlamento en 2006: el Casa por Casa con coste cero.