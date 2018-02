Una uróloga pasa la consulta de Hematología por falta de especialista

Hematólogos de Sevilla y del Juan Ramón Jiménez cubrirán provisionalmente las consultas de esta especialidad en el Hospital Infanta Elena que, lejos de encontrar una solución a la falta de especialistas, ha visto cómo la situación se ha deteriorado sin pausa durante estos días. El problema es tal que el pasado lunes la consulta fue atendida por la directora médico de este centro sanitario, que es uróloga. A todo ello hay que añadir que el único hematólogo en activo ha sufrido una crisis en su estado de salud que le ha hecho tener que coger la baja. Así concluye, en principio, una etapa que empezó el pasado 25 de enero y que le ha llevado, entre otras cosas, a hacer 18 días seguidos de guardia asumiendo en solitario todo el trabajo de esta especialidad, teniendo que dar asistencia a los pacientes de la Costa y el Condado.

Ante este panorama, desde la dirección-gerencia del Infanta Elena se informó de que "el hospital sigue en búsqueda activa para encontrar un profesional que se integre en la plantilla con un contrato de larga duración. En cualquier caso, se han tomado medidas para garantizar la asistencia sanitaria". De esta manera, la coordinación de hospitales de Huelva y Sevilla ha posibilitado atender a los pacientes en consultas.

El único médico en activo ha tenido que coger una baja por problemas de salud

Por parte del centro y del sistema sanitario público en general, "se está haciendo todo lo posible para que los ciudadanos sigan siendo atendidos con las debidas garantías, que es lo realmente importante, pero la falta de médicos especialistas supone un problema a nivel nacional que tiene que resolver el Gobierno central y que obliga a realizar numerosos esfuerzos de coordinación y trabajo conjunto para garantizar la asistencia".

Este periódico supo ayer que el director del Infanta, Carlos Gutiérrez, se desplazó a Sevilla con el propósito de cerrar un cuadrante de asistencia a las consultas externas, que desde hoy mismo estarán abiertas al 100%. Esas consultas serán atendidas tanto por hematólogos del Juan Ramón Jiménez como de Sevilla, todo ello hasta que se cubra la plaza que el hospital está buscando.

Mientras, durante todos estos días la reclamaciones se acumulan en el centro hospitalario, ya que en algunos casos los pacientes sí han sido informados de la suspensión de sus citas, pero en otros casos han tenido que ir hasta el centro asistencial para encontrarse con que no estaban en la agenda del día. A ello hay que sumar que, como causa del proceso de desfusión de los dos hospitales de la capital que constituyeron el Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH), el Infanta Elena ha asumido los pacientes oncológicos del Condado y la Costa que se venían tratando en el Juan Ramón Jiménez.

Según ha podido saber Huelva Información, el hematólogo que lleva adelante la especialidad desde el 25 de enero envió una carta a la dirección médica y a la gerencia del Infanta Elena, en la que muestra su extrañeza por la decisión de abrir las consultas externas a partir de hoy al 100%, "sin consultar mi opinión".

Este médico recuerda en su escrito que "se me indicó que desde el 25 de enero se cerrarían consultas externas, ya que obviamente no es posible que un solo facultativo pase una consulta programada a tiempo completo y realice las otras tareas del servicio". El especialista puntualiza el hecho de que el deterioro asistencial no debe atribuirse a que la hematóloga haya pedido el traslado a Riotinto. Incide en que "en el período vacacional de verano sólo iba a quedar un hematólogo, por lo que fue un anticipo de algo que iba a suceder", ya que la especialista había accedido al concurso de traslados. De hecho, en noviembre, los dos hematólogos entonces en activo ya advertían "de la situación que se estaba generando al tener que asumir, en contra de nuestro criterio, toda la atención de los problemas hematológicos de los pacientes sin los recursos necesarios".

Desde ese mes "la situación no ha hecho más que empeorar, ya que ha continuado la derivación de pacientes del Juan Ramón Jiménez a pesar de que es sobradamente conocida la situación que atravesamos, lo cual considero inconcebible".