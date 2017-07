"El 50% de las universidades lo pasará mal si no se adaptan al nuevo mercado"

Está recién llegado a la Universidad Internacional de Andalucía. A los pocos días de su toma de posesión como rector visitó el Campus de La Rábida y allí, quien fuera consejero, ratificó su amor por el mundo académico y universitario por encima de la política y habló del nuevo impuslo que se le quiere dar a la UNIA.

-¿Se esperaba el nombramiento?

-Con 18 años entré en la Universidad y salí con 61. Indudablemente mi vida es de un universitario y para cualquier universitario lo máximo es ser rector. La verdad es que este nombramiento me ha hecho mucha ilusión y lo he tomado con muchas ganas y fuerzas. Para mí ha sido un gran honor que la presidenta haya confiado en mí en esta nueva etapa de mi carrera universitaria.

-¿Le habían adelantado algo?

-Ella sabía de mi gran vocación por la Universidad. El anterior rector ya estaba en edad de jubilación y tras cuatro años de haber sido consejero, la presidenta me propuso esto y yo encantado de ello.

-¿Universidad o política?

-Me gusta más la universidad. En la política me lo he pasado bien porque yo creo que las instituciones las tenemos que defender los demócratas. No las podemos dejar en manos de los que denuestan de la democracia y del valor de las instituciones. La sociedad me ha dado a mí mucho, ya que provengo de una familia tremendamente humilde, y esta sociedad me ha permitido tener un reconocimiento, una buena profesión y vivir bien. De este modo, yo no podía negarme a dedicar unos años también a la política y al servicio público. En definitiva es lo que he hecho durante toda mi vida. Mi etapa como consejero la recordaré siempre con mucho cariño y a pesar de haber sido una Consejería, como todos sabemos, con mucha historia y problemas, lo he hecho lo mejor que he podido y aquí lo haré todo con esa misma intención.

-Su designación no ha estado exenta de polémica, no por motivos personales sino por la manera en que se hacen las cosas.

-La polémica es normal porque sales de consejero y ahora está de moda hablar de estas cuestiones sin pensar realmente quién es la persona y qué es lo que ha estado haciendo durante toda su vida. Pienso que todo eso está dentro del rifirrafe político y todas las herramientas se utilizan a veces hasta de la manera más perversa, pero esto no me ha preocupado porque estoy completamente tranquilo y he vuelto adonde he estado siempre.

-Supongo que se entrevistará con el alcalde de Palos.

-Quiero tener buenas relaciones con los alcaldes de todas las ciudades y fundamentalmente de los pueblos que han sido importantes en la historia de la UNIA, tanto Palos como Baeza, principalmente. Tenemos que hacer cosas con ellos y hay que promover una estrecha colaboración institucional.

-En coincidencia con su nombramiento se viene hablando de que a la UNIA hay que darle un nuevo rumbo.

-Esta Universidad nace en 1994 y la realidad del mundo en ese año no tiene nada que ver con la de 2017. Los cambios cada vez son más continuos y acelerados y creo que a esta Universidad, aunque ya está consolidada, tenemos una posibilidad de hacerla desarrollar en dos líneas fundamentales. Una primera es contribuir con todo el sistema universitario andaluz en cuestiones que son más difíciles para las universidades tradicionales porque no tienen la flexibilidad y la capacidad de actuar transversalmente como tiene la UNIA. Afortunadamente tenemos universidades en todas las provincias y no sería lógico repetir en la UNIA lo que están haciendo las universidades tradicionales. De este modo hay que avanzar en la colaboración.

-¿Cómo se plasmará esa colaboración?

-Si tenemos que hacer cosas en Huelva, pues se harán junto a la Universidad de Huelva; si es en Málaga se harán con la de Málaga, y así. En definitiva, actuar de apoyo al sistema universitario andaluz. Otra misión que tenemos es colaborar con la política del Gobierno andaluz. En nuestro sector productivo hay que fomentar la innovación, la internacionalización, el conocimiento, pues vamos a colaborar con las universidades y con el Gobierno en estas materias. Yo creo que estos serían los dos objetivos básicos.

-Entender la UNIA como una embajada, ¿es así?

-Hay que saber valorar lo que se ha hecho hasta el momento y la expansión que hemos tenido en Iberoamérica y el Magreb pero ahora hay que ayudar a nuestras empresas para la exportación. Eso no lo podemos hacer solos pero el Gobierno andaluz tiene una agencia Extenda, que es la institución más valorada por parte del sistema productivo andaluz junto a Idea. Vamos a colaborar con Extenda que tiene oficinas en muchos países del mundo, y que se fomente la imagen de Andalucía por todo el mundo pero especialmente en dos lugares de gran vinculación para la sociedad andaluza como es Iberoamérica por la afinidad y la facilidad que tenemos de entendernos con ellos y por otro lado, la cercanía física del Magreb que tiene una oportunidad de desarrollo grande que yo creo que hay que potenciarlo. De esta forma se consiguen dos objetivos que yo creo que en los que la Universidad debe contribuir: el de formar a gente y dar a conocer la capacidad productiva de Andalucía que va a más, como lo está demostrando la capacidad exportadora que se ha multiplicado por cuatro en los últimos nueve años.

-¿Cuáles serán sus primeros pasos como rector?

-Lo que queda de julio y todo el mes de agosto, terminaré de conocer por dentro la Universidad y a lo largo de septiembre plantearé mi equipo de gobierno. Quiero hacer las cosas con más conocimiento. El nombramiento ha venido ahora en verano y ahora están funcionando todos los cursos y está todo encaminado. Cuando termine todo ello, plantearé la nueva estructura de funcionamiento de la UNIA.

-Iberoamérica ha sido el punto de referencia del Campus de La Rábida de una manera histórica.

-Hay un mercado interesante en países como Colombia, Perú, Ecuador o Argentina. Son países en los que ya tenemos embajadas de Extenda y tenemos que ir de la mano de ellos, planteando nuestras posibilidades de formación tanto aquí como allí y tenemos que demostrar que estamos al nivel de cualquier universidad europea o anglosajona pero para eso tenemos que estar al día. Leí que la Universidad de Harvard tiene 40 millones de indios y chinos haciendo sus grados gratis. Te cobran el certificado si lo has aprobado y esos certificados van a tener un precio que va a estar determinado por el mercado. Si con ese título la gente encuentra trabajo, ese certificado por lo tanto tiene éxito en el mercado laboral, y eso hará que cada vez sea más caro.

-Entiendo que el mundo on line irá aumentando en importancia.

-Pero no solo el ámbito on line. Las cuestiones formativas, el mercado de la formación no tiene nada que ver con el de hace diez años y si no nos adaptamos al mercado actual, el mercado nos echará fuera pero eso no es solo algo de la UNIA sino de todo el sistema universitario andaluz en su conjunto. Las enseñanzas están cambiando a un ritmo galopante y eso nos va a obligar a estar permanentemente al día para no perder campo. Hay estudios sobre el sistema universitario en el mundo que dicen que el 50% de las universidades lo va a pasar muy mal si no se adapta al nuevo mercado.

-La UNIA cuenta con cuatro campus. ¿Hay sitio para más?

-Aparte de los campus, creo que lo que tenemos que aprovechar son las nueve universidades que hay en Andalucía. Tenemos cuatro campus específicos pero nueve campus generales que nos dan una gran capacidad de hacer cosas conjuntas Aparte, contamos con instrumentos técnicos y una flexibilidad que no tienen las otras. Aquí no hay profesores, solo 140 PAS. El único profesor en plantilla es el rector. Los vicerrectores y otros cargos, surgen de las distintas universidades andaluzas que vienen en comisión de servicios. Pero lo que más resalto es el esfuerzo en proyección internacional que tenemos que realizar.