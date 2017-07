"Las universidades grandes no deben ser las favorecidas"

Resultó vencedora en las últimas elecciones a rector de la Universidad de Huelva (UHU), el 23 de junio. Desde entonces se han prodigado las reuniones con el anterior equipo y el ganador con vistas a su toma de posesión.

-¿Habrá una presentación oficial de usted y su equipo de gobierno?

-Quizá la presentación coincida con la toma de posesión. Como el acto de toma de posesión de la rectora es en Sevilla, la idea es que la comunidad de aquí pueda participar de alguna manera. Lo estamos valorando pero son fechas malas porque ya habrán terminado los exámenes, el periodo lectivo oficial… por eso tendremos que valorarlo. Aunque aún no hay una fecha determinada, la toma de posesión será en la segunda quincena de este mes.

-¿Le sorprendió que la campaña electoral fuera tan ruda?

-Quizá porque fuera la primera vez que participaba en una campaña, no tenía muchos referentes, pero ha sido una campaña muy intensa, de muchísimo trabajo con muchas reuniones y también una actividad tremenda en las redes sociales. Me gustaría que en el futuro las campañas sean más intelectuales, más académicas, que se mantenga más el tono en ese ámbito.

-Obtuvo muy buenos resultados en el profesorado con contratos precarios. Supongo que esperan mucho de usted.

-Cuando hacemos el balance de los resultados vemos que tenemos bastante apoyo en todos los sectores y de modo muy equilibrado. Hay dos donde hemos sido particularmente fuertes. Uno es el del sector del profesorado que ahora mismo es indefinido y el de los profesores titulares de Escuela que es un grupo muy importante porque los orígenes de la UHU están en las escuelas: Enfermería, Magisterio, Politécnica… Para nosotros eso es muy sintomático pues hay una gran cantidad de profesores en esa situación. Precisamente una de las cosas que hemos denunciado en la campaña ha sido la precarización del profesorado. Hay titulaciones enteras que tienen docentes con contratos cortos y que además han sufrido mucho porque no se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad de ese colectivo que sin embargo está haciendo un esfuerzo enorme . Ese es el sector del profesorado que ha inclinado la balanza a nuestro favor y luego en los estudiantes que sorprendentemente y pese a ser una fecha adversa, hemos tenido en ellos un resultado mejor en porcentaje que en la primera vuelta.

-Sin embargo en el PAS perdió pese a las promesas que realizó a ese colectivo.

-No hemos hecho promesas electorales sino compromisos que además consideramos que son de justicia para un colectivo que también ha dado mucho por la universidad y que ha estado muy abandonado. Vamos a cumplir todo lo que hemos dicho. Si hay algún temor de que se retiren las convocatorias que ya están en marcha, les tranquilizo porque son compromisos programáticos y no promesas para conseguir el voto.

-¿Le convencieron los argumentos del aún rector en funciones respecto a la situación económica de la UHU?

-A mí no me convencen. Hay unos interrogantes que aún están sin responder y sobre todo ha habido una falta de información muy grande. Es lamentable que hayamos tenido que reconstruir la situación financiera recurriendo a fuentes externas. Se ha hablado mucho de la deuda heredada, pero no se hablaba de lo que nosotros cobrábamos en paralelo porque la Junta nos debía cerca de 40 millones.

-Pero no me puede negar que la Universidad pasó momentos muy difíciles.

-Venían siendo muy duros ya de antes. Desde que la crisis pasó del sector privado al público la Universidad se vio afectada. Han sido años duros incluso en el mandato del rector anterior cuando ni siquiera había dinero para pagar las nóminas. Y como he dicho en campaña, todos los colectivos tienen el enorme éxito de haber soportado la dureza económica con un estoicismo que hay que agradecer. Creo no obstante que eso no es lo que ha tenido descontenta a la gente. Lo que causó desafección con el equipo del rector fueron las formas de gestionar, de relacionarse con la gente.

-¿Cómo considera que debe ser el modelo de financiación de las universidades andaluzas?

-Mi compromiso es que yo voy a defender los intereses de la UHU y voy a pelear para que se nos aplique un modelo de financiación que no nos castigue por ser una universidad pequeña o joven. Voy a intentar que el modelo nos favorezca. Creo que Huelva debe estar en sintonía con las universidades que son como nosotros: las que tienen nuestro mismo recorrido histórico y la misma dimensión. Debemos estar al lado de la UPO, Jaén, Almería… que también tienen nuestros mismos problemas. Debemos hacer piña para que el modelo de financiación no siempre favorezca a las grandes.

-En la campaña usted hizo mucho hincapié en los lazos con Iberoamérica. ¿Cree que la UHU debe realzar su protagonismo en ese ámbito?

-Cuando hablaba de fortalecer esa área de proyección hacía referencia a espacios geoestratégicos como el Magreb o América Latina, pero eso no implica reorientar totalmente la política universitaria. Seguiremos trabajando con Europa, el espacio norteamericano y con el mundo asiático pero tenemos casi una obligación por estar donde estamos, de fortalecer los lazos con Iberoamérica y el Magreb. Esta apuesta se me ha criticado mucho y no lo entiendo, porque ya todas las universidades andaluzas están lanzadas a lo que planteo. Se ha hablado peyorativamente del mundo universitario de América Latina y eso nace de la ignorancia. Allí hay universidades de baja calidad pero otras de enorme prestigio e importancia. A veces tenemos un concepto de que aquello es un tercer mundo universitario y no es así.

-¿Qué le puede decir a la comunidad de la ETSI?

-He dado instrucciones para que la persona que va a llevar las infraestructuras estudie el tema de los espacios de la nueva escuela y todo se va a hacer en un espacio de negociación para no perjudicar a los profesores que ya tienen sus expectativas de instalarse en el nuevo edificio, ni de los que se quieren trasladar. Vamos a abordar el tema con mucha transparencia y sentido común. Esto llevará algún tiempo.

-¿Qué pasa con la dotación de la ETSI?

-Ya se ha elaborado un pliego de condiciones para el equipamiento de los despachos y como me ha confirmado la Junta de Andalucía, el dinero ya está disponible y está prevista la financiación de la dotación de los laboratorios. Para mí es una tranquilidad saber que ese dinero está garantizado.

-Dio la impresión de que fue muy realista respecto al Capítulo 6.

-Lo primero que haremos es informarnos de cómo está la situación y sostengo lo que dije en la campaña: la Universidad tiene que apostar siempre por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esa debe ser la forma de llegar a los puestos de trabajo. Aunque haya gente que piense lo contrario, durante la campaña no ha salido de mi boca nada en lo que yo no crea. Este es un tema complejo del que hemos tenido muy escasa información y a veces contradictoria entre la que mandaba el Capìtulo 6 y la propia Universidad.

-¿Qué pasará con La Rábida tras el traslado al Carmen?

-Aquello es un patrimonio que no se puede abandonar. Hay una parte de las instalaciones que tiene que seguir funcionando, porque no son trasladables como son la estación experimental o los invernaderos. Con el resto de edificios, que algunos están en muy buen uso, elaboraremos un plan de reutilización, pues podrían ser usados por grupos o centros de investigación que no tienen sede física. El gran aulario Alonso Barba permite desarrollar grandes congresos que hasta ahora no se podían hacer porque estaban ocupados por las clases. También se pueden crear sinergias con la UNIA, que también necesita espacios.

-En la campaña algunos candidatos sugirieron el traslado de La Merced al Carmen.

-No es una prioridad inmediata. Aunque la UHU sea joven, tiene un gran patrimonio histórico que hay que atender adecuadamente. La Merced está necesitada de mantenmimiento. En el futuro habrá que plantear si se mantiene como un espacio para la titulación de Empresariales o si ésta se traslada al Carmen. De este modo, La Merced puede quedar para otro tipo de docencia como másteres o títulos propios. La Universidad debe mantener La Merced como un espacio emblemático porque es nuestra huella material en la ciudad.

-¿Y Cantero Cuadrado?

-El rectorado no debe estar en Cantero Cuadrado, que es un sitio apartado y poco visible, pero nosotros no vamos tomar decisiones desde arriba. Todos los procesos hay que hablarlos con la comunidad y ver qué piensa la gente, pero creo que el rectorado debe estar en la ciudad. La parte administrativa debe acercarse al Carmen pero como ocurre en muchas universidades, es muy bueno que el rectorado sea visible en la ciudad.

-Otro punto polémico fue la fusión de los departamentos. ¿Va a realizar algunos cambios?

-La gente vivió la fusión no como algo espontáneo sino como una imposición y eso ha creado muchas tensiones. A veces se juntaron áreas que tenían poco que ver y ha sido un proceso traumático salvo en algún caso en el que había buena sintonía como los de Historia. Todo fue tan traumático que quizá deshacerlo ahora redoblaría ese trauma, aunque sí habría que repensar el tema administrativo.

-¿Qué le parecería que la convocatoria de septiembre se pasara a julio como ocurre en Empresariales?

-Es un tema que tiene que pasar por el consenso, porque si esa medida se aplica sólo en una facultad habrá profesores que estarán examinando tanto en julio como en septiembre. Lo ideal es que toda la universidad funcionara con un mismo calendario, pero hay que estudiar bien los pros y los contras y hay que oír a los estudiantes, que normalmente quieren la convocatoria de septiembre sobre todo si les ha quedado más de una asignatura. Es un tema complejo porque también afecta a la movilidad Erasmus y hay que pensarlo bien.

-Hablaron también de un fondo social.

-Tras el anuncio en junio del pago de matrículas habrá que replantearlo sin perder de vista el apoyo social y económico a los alumnos que tienen dificultades, pero habrá que darle otra estructura a ese fondo social y adecuarlo al nuevo sistema de matrículas. A lo mejor hay que reorientarlo a otras cuestiones como las becas para el B1, para comedor, alojamiento o incluso para los que no aprueben, porque hay alumnos que estudian en situaciones complicadas o con cargas familiares.

-¿Se atajarán problemas como que algunas asignaturas estén incluso meses sin profesor?

-Se puede evitar porque es un tema de gestión. Lo que hay que tener son bolsas en las que los aspirantes van incluyendo sus méritos. De este modo, en el momento en que se produce la necesidad de un contrato, las bolsas están actualizadas y en condiciones de proceder a la baremación. Si el Plan de Ordenación Académica se hace como se ha estado haciendo, en julio, es imposible encontrar profesores, pero si se cierra en enero o febrero puedes tener unos meses de tranquilidad absoluta para desarrollar los procesos de contratación.

-Usted es una gran investigadora. Supongo que buena parte de su empeño irá dirigido allí.

-En la campaña se me atacó mucho porque parece que por ser mujer y de Humanidades iba yo a abandonar la investigación y es absurdo. Me reconozco investigando ya desde la carrera y no lo he dejado nunca porque es algo imprescindible en el profesor y un motivo de gran satisfacción intelectual. La investigación es algo sustancial en una universidad. Además, uno de los aspectos en los que destaca ahora la UHU es la investigación científica y tecnológica y ahí vamos a estar.

-¿Para cuándo se conocerán los nombres del gerente y el secretario general?

-Para la semana que viene. Son dos personas de la propia UHU. El hecho de haber apostado por un perfil más técnico y no haber dado sus nombres durante la campaña es posible que nos haya hecho perder votos sobre todo en el PAS, pero son dos personas totalmente capacitadas.