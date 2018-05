"Yo no estoy bien" es el último mensaje de la madre a una asociación de mujeres

La madre del pequeño se puso en contacto la tarde del pasado viernes con una asociación de Lepe llamada Libres y sin miedo, a cuyas componentes dijo que "no estoy bien", pero que no se preocupasen.

La presidenta de dicho colectivo, Delia Pérez, explicó ayer que la asociación está integrada por mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato o disputas con sus parejas, aunque matizó que "ella no sufrió maltrato, sino que colaboraba con nosotros".

Pérez indicó que el viernes, a las 13:12, respondió en un grupo de WhatsApp a un mensaje de una asociada que explicaba que tenía un problema, contestando "yo no estoy bien", para decir después, a preguntas de las demás miembros del grupo, que "se pasará como todo".

Minutos después deseó, en el mismo grupo, "que tengáis una buena tarde", para enviar un último mensaje a las 00:11 del sábado con una serie de emoticonos sin texto.

Delia Pérez precisó que fue la última vez que han tenido contacto con ella, "cosa que nos ha extrañado mucho a todas, porque es una mujer muy activa en el grupo, que todas las noches se despedía, que colgaba mensajes positivos, enlaces de ayuda a las demás, y, de pronto, el viernes dejamos de tener contacto con ella".

"Hoy (por ayer) nos hemos levantado con la noticia, y no sabemos dónde puede estar, pero a todas nos ha extrañado que no supiésemos nada de ella en cuatro días", explicó la presidenta de la asociación, quien señaló que la madre del niño trabajaba en una finca de La Redondela, "y es muy apreciada por todas, una buena madre, una mujer muy cuerda", para añadir que "no creemos que sea un secuestro, sino que, por alguna razón, el niño está con ella, pero seguro que está bien".