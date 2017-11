La última fase del año se viste de solidaridad

Esta última etapa del año se está vistiendo de solidaridad. Huelva está inmersa en una campaña en pro de un joven que lucha contra la leucemia y que junto a un grupo de familiares y amigos, ha lanzado un llamamiento para que todos aquellos que así quieran se hagan donantes de médula. Con ello se busca que Marcos Rosa acabe de una vez por todas con una lucha que ya se prolonga durante 10 años.

David Castizo es amigo de Marcos desde hace 14 años, desde el momento en que "me mudé a Pinos del Mar (Punta Umbría)". David recuerda que estamos ante una nueva recaída de la enfermedad de Marcos, de 27 años de edad. La evolución de esta patología ha hecho que el trasplante de médula sea la opción más adecuada. Todo el grupo de Marcos ha promovido una campaña por las redes sociales en favor de las donaciones que ya ha tenido un amplio eco. Asimismo, un buen número de establecimientos de la capital lucen los carteles alusivos a la campaña. Además, otras entidades están colaborando en su promoción como son los casos del Recreativo, Teletaxi o el Sporting Club. Lo ideal es que se encuentre una persona compatible en un plazo de dos meses para que la evolución de Marcos no se complique. Por norma general, en el Banco de Donantes de Médula Ósea se suele encontrar una compatibilidad en cuestión de un mes, pero Marcos ha decidido comenzar la campaña para acelerar el proceso y ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación.

No pasa de los 15 minutos lo que dura el proceso de donación de médulaSalud recomienda pedir cita a los interesados en efectuar la donación

Como no podía ser de otra manera, David ya ha contribuido con su donación y anima a todo el mundo a que lo haga. Recordando su experiencia, indica que "la gente se cree que se trata de una prueba dolorosa como por ejemplo, que se le vaya a pinchar la médula espinal, pero nada de eso es cierto. Solo hay que ir, rellenar un informe y se realiza una analítica para ver cuál es el estado del donante. Todo el proceso se resume en un pinchazo en el antebrazo a través del que se extrae sangre con la que se llenan dos tubitos. Todo ello no pasa de los 15 minutos". Además, David recuerda que a diferencia de las donaciones de sangre, "se puede ir desayunado". Los únicos requisitos que hay que cumplir son tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y no estar embarazada.

El amigo de Marcos Rosa recuerda que éste también está contando en todo momento con el apoyo de su familia sin dejar de mencionar que "se trata de una persona muy optimista y fuerte".

En la actualidad, Marcos pasa estancias de una semana en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que es el tiempo que dura el tratamiento que se le aplica y su recuperación. El resto del tiempo está en casa.

La campaña en favor de Marcos está teniendo un gran movimiento en las redes sociales. No en balde es un chaval que desarrolla su actividad laboral por internet donde realiza labores de marketing, aunque también estudia Psicología.

Las dos etiquetas que en Twitter que hacen referencia a este movimiento solidario son #Ayudameaconseguirlo y #Donatumedula. Como es lógico, el propósito de todo ello es incrementar el número de donaciones. Las que se han realizado ya en Huelva quedan incluidas en el Banco de Donantes de Médula Ósea que tiene cobertura nacional. Por ello, se lleva a cabo un rastreo por todas aquellas posibilidades que el banco presenta a la hora de encontrar un donante compatible con las necesidades que, en este caso, Marcos presenta.

A Marcos Rosa le diagnosticaron su enfermedad con 17 años con un 80% de células anómalas en sangre, que superó con un tratamiento de quimioterapia que su cuerpo aceptó bien. Antes de darle el alta definitiva con 22 años, le detectaron un 8% de estas células en su sangre y necesitó otra vez la quimioterapia, un tratamiento que superó sin problemas.

El pasado mes de septiembre le indican que el porcentaje es del 0,9%, pero, al no poder someterse a otro tratamiento de quimioterapia, necesita el trasplante. Ante ello, sus hermanos no son compatibles y su hermana sí pero está embarazada, por lo que no es viable su donación.

Desde la Delegación Territorial de Salud se informó a todos los interesados en llevar a cabo la donación de médula ósea que ésta no se realiza en el Juan Ramón Jiménez, sino en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva (CTTC) que, aunque se encuentre en el mismo recinto del hospital, se trata de un centro autónomo.

La Delegación quiso aclarar que sea "cierto que el CTTC haya reducido o limitado su horario de atención a los donantes. El centro se encuentra abierto de lunes a viernes de forma ininterrumpida, de 9:00 a 21:00 entre semana y los sábados de 10:00 a 13:00 los sábados, facilitando así a cualquier ciudadano interesado la posibilidad de donar sangre, plasma o registrarse como donante de médula en cualquier momento de ese horario".

Lo único que se recomienda a la población es que, de cara a evitar esperas y no se produzca ninguna aglomeración, sobre todo ante situaciones y llamamientos como el actual, "en el caso de la extracción de muestras para el registro de donantes de médula, ésta se produzca solicitando cita previa y no acudiendo directamente al centro. Es una recomendación que los responsables del centro realizan a la ciudadanía en general ante este tipo de donación y que han trasladado de forma particular a los promotores de esta última campaña".

La Delegación Territorial de Salud quiso asimismo recalcar dos cuestiones: la primera, que todas las personas que han acudido en los últimos días interesadas en la donación de médula "han sido atendidas" y la segunda hace referencia a que "la plantilla del CTTC se encuentra acorde a su volumen de actividad, estando completamente garantizada la atención a la ciudadanía".